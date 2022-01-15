أسعار الكاكاو تصل أعلى مستوى عالمي خلال شهرين وسط توقعات بارتفاع الطلب

أكدت وكالة بلومبرج، أن هناك توقعات تشير إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية خلال العام الجاري 2022؛ نتيجة قيام المستهلكين بالتخزين وارتفاع أسعار الشحن والطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، وفق بيانات بورصة السلع الأمريكية.

أسعار الكاكاو فوق مستوى 2580 دولارا

ومن بين السلع التي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي 2021 هي «الكاكاو»، إذ ارتفعت أسعار العقود الآجلة للكاكاو أعلى مستوى عند مستوى 2588 دولارًا للطن اليوم الخميس، مرتفعة من أدنى مستوى لها في أسبوعين وكان حينها عند 2423 دولارًا في 6 يناير 2022، مع الطلب القوي وضيق الإمدادات، وفقًا لـ«بلومبرج».

وأشارت «بلومبرج»، إلى ارتفاع أسعار الكاكاو خلال تعاملات اليوم، لتسجل أعلى مستوى لها في شهرين بعد أن سجلت 2588 دولار للطن مقارنة مع سعر الإغلاق السابق عند 2521 دولار للطن، بارتفاع نسبته 2.66%.

تحسن ظروف الطلب على مسحوق الكاكاو

ويتوقع التجار، أن تتحسن ظروف الطلب على مسحوق الكاكاو، في بيانات الربع الرابع في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، المقرر إصدارها الأسبوع المقبل.

ارتفاع الطلب العالمي على الكاكاو

وتتوقع منظمة الكاكاو الدولية في تقريرها الأخير أن الطلب العالمي على الكاكاو سيرتفع بمقدار 4.9 مليون طن في موسم المحاصيل 2021/2022 بينما سيرتفع الإنتاج بمقدار 5.2 مليون طن بسبب تحسن الأحوال الجوية في البلدان المنتجة الرئيسية.

ويتم تداول الكاكاو في بورصة نيويورك التجارية «نايمكس» وبورصة إنتركونتيننتال «ICE»في لندن، وتعتمد الأسعار في نيويورك على سوق جنوب آسيا والأسعار في لندن تعتمد على الكاكاو من إفريقيا.

ويبلغ حجم كل عقد كاكاو في بورصة نايمكس 10 أطنان مترية، وأكبر منتجي الكاكاو هما ساحل العاج وغانا اللذان يمثلان معًا أكثر من 60٪ من إنتاج العالم، بالإضافة إلى المنتجون الرئيسيون وهم: إندونيسيا ونيجيريا والكاميرون والإكوادور والبرازيل.