المنتج محمد رشيدي يكشف تفاصيل فيلم جروب الماميز: 3 بطلات

أعلن منذ فترة المنتج محمد رشيدي عن فيلمه الجديد «جروب الماميز»، والذي يتعاون فيه مع الفنانة روبي، وسينطلق تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

محمد رشيدي يكشف تفاصيل «جروب الماميز»

قال المنتج محمد رشيدي إنهم بالفعل انتهوا من التحضيرات الخاصة بفيلمه الجديد «جروب الماميز»، استعدادا لبدء التصوير خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء مخرج العمل معتز التوني من أعماله الأخرى.

وكشف رشيدي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل العمل بأن الفيلم يتحدث عن موضوع موجود في كل أسرة، خلال هذه الفترة وهي الجروبات الخاصة بأمهات طلاب المدارس، لمتابعة آخر مستجدات أبنائهن، حيث قال «أعلنا أن معنا في الفيلم بطلات وهن روبي وغادة عادل وريم مصطفى، والثلاث فنانات سيلعبن أدوار أمهات في الفيلم، وكل واحدة منهن لا تقل أهمية عن الأخرى».

كما تحدث رشيدي أنه على الرغم من اختلاف الثلاث بطلات، وأن هذا العمل هو الأول الذي يجمعهن سويا ولكن كل بطلة فيهن مناسبة تماما للدور الذي تقدمه، وسيرى الجمهور هذا الأمر عند طرح الفيلم.

كما كشف رشيدي عن الموعد المحتمل لطرح الفيلم في دور العرض فقال إنه إذا تم التصوير حسبا تم الاتفاق عليه سيكون مخططا لطرح الفيلم في عيد الفطر أو الفترة ما بين عيد الفطر وعيد الأضحى.

وعبَّر عن سعادته بالتعامل مع الثلاث بطلات، وأنهن بالفعل كُنَّ متحمسات للغاية عندما قرأن السيناريو الخاص بالعمل، لأنه موضوع مختلف ولم يتم تقديمه من قبل.

تفاصيل فيلم جروب الماميز

يُذكر أن فيلم جروب الماميز هو بطولة روبي وغادة عادل وريم مصطفى وبيومي فؤاد ومحمد سلام وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج معتز التوني.