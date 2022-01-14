«صحة الشرقية» ترفع درجة الاستعداد للقصوى في مواجهة التقلبات الجوية

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى، بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية بالمحافظة، نظرًا للطقس السيئ.

رفع حالة الطواريء لمواجهة التقلبات الجوية

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أصدرا تعليماتهما بالاستعداد الكامل لمواجهة التقلبات الجوية، وضمان التعامل مع أي حادث بشكل سريع، لتوفير أقصى درجات الأمن للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

جاهزية فريق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ

وأكد وكيل وزارة الصحة في الشرقية، على مديري العموم بالمديرية «الطب الوقائي، والطب العلاجي، والصيدلة»، بالعمل على مدار الساعة، واستمرار انعقاد لجنة الأزمات، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الانتشار السريع، بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، للاستعانة بهم في الحالات الطارئة، مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوى البشرية بالأقسام الحرجة.

تأمين مصادر المياه والكهرباء بجميع المستشفيات

كما شدد وكيل الوزارة علي تأمين مصادر المياه والكهرباء بجميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية للاستعداد في حالة الطوارئ، بزيادة عدد سيارات الإسعاف بمداخل ومخارج محافظة الشرقية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ونصحت بأخذ الاحتياطات اللازمة.