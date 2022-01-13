صحة الشرقية: الكشف على 100 ألف مريض بالقوافل الطبية في القرى

نفذت مديرية الصحة بالشرقية 53 قافلة علاجية للمواطنين بالمناطق النائية خلال عام 2021، وذلك ضمن خطة موضوعة من خلال وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 99211 مريض من خلال العيادات المتنقلة، بمختلف هذه المناطق، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

تحويل 811 مريضا لإجراء عمليات بالمستشفيات

وتضمنت القوافل العلاجية العديد من التخصصات الطبية منها «الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأشعة التليفزيونية، كما جرى إجراء الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة لهم.

فيما جرى تحويل عدد 811 مريضا لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، وعقدت جلسات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرى لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة ومنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل على الجهود المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية علي مدار عام كامل.