تشييع جثمان طبيب توفى فجأة وسط انهيار زملائه بكفر الشيخ: «كان بيودعنا»

شيع الآلاف من أهالي كفر الشيخ، قبل قليل، جثمان الراحل الدكتور وائل عرفة، استشاري المناظير والجهاز الهضمي، والذي توفى بشكل مفاجئ فجر اليوم، وذلك بحضور عشرات الأطباء من زملائه، ودخل بعضهم في نوبة بكاء خلال تشييع جثمانه من مسقط رأسه.

وحرص العشرات من الأطباء على تشييع جثمان صديقهم وزميلهم الذي كان معروفا بحب الخير ومساعدة الغير، فضلا عن عدم تأخره يوما عن مريض وفقا لأصدقائه.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لدفتر عزاء مفتوح للراحل الذي حضر مؤتمرا علميا طبيا بقسم القلب بكلية طب كفر الشيخ مساء أمس الجمعة، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع زملائه الأطباء، والتي أظهرت ابتسامته وحبه لهم وحبهم له، ولم يكن يعاني من أي شيء وفقا للدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ.

الطبيب التقط صورا مع زملائه قبل ساعات من وفاته

وقال أستاذ القلب لـ«الوطن»، إن الدكتور وائل عرفة دخل في وصلة من المزاح أمس بعد انتهاء المؤتمر الطبي الذي نظمه قسم القلب في كلية الطب، وكأنه كان يودع زملائه: «وائل قبل ساعات قليلة كان معانا، وكان كويس وبيضحك ويهزر واتصور معانا كلنا، ومكنش بيعاني من أي حاجة، ومعروف عنه حب الخير، وإنه بشوش وخلوق ومحب للجميع، وفجأة عرفنا الفجر إن جاله أزمة قلبية مفاجئة وتوفى على إثرها».

وكان الدكتور وائل عرفة، توفى بشكل مفاجئ فجر اليوم ونعاه العشرات من الأطباء، ليعيش الوسط الطبي بكفر لشيخ صدمة وحزن على فقدانه، وتتحول صفحات الأطباء إلى رثاء للطبيب الراحل.