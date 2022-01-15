25 يناير.. أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض 5 أطفال داخل إحدى المدارس

حدد المستشار عصام فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 25 يناير الجاري أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة؛ لبدء محاكمة عامل أسانسير بإحدى المدارس بمنطقة المعادي، في اتهامه بارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ 5 أطفال بالمدرسة التي يعمل بها، والمقترنة بهتك عرضهن أثناء تواجدهن بدورة مياه المدرسة.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد سبق وأحال المتهم، محبوسا احتياطيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

استدراج الأطفال إلى دورة المياه

وأسندت النيابة إلى المتهم، اتهامات بخطف بالتحايل للأطفال الخمس الطالبات بالمدرسة، بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة انطلت عليهن وهي مساعدتهن في ذلك، مبعدا الطالبات عن أعين الرقباء عليهن، قاصدا ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام.

اقتران الجريمة بجناية بأخرى

وذكرت تحقيقات النيابة، أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تتمثل في قيام المتهم بهتك عرض المجني عليهن الأطفال، واللاتي لم يبلغن من العمر 12 عاما، وذلك بأن تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن لحاجتهن، زاعما تطهيره لهن مستغلا صفته وكونه من المتولين ملاحظتهن.

وشملت التحقيقات وأدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم، أقوال 16 شاهدا من بينهم أولياء أمور الأطفال المجني عليهن، الذين قالوا إنهم لفت انتباههم شعور أطفالهن بآلام والأعياء المتكرر، وأنهم بسؤال الأطفال علموا بقيام المتهم بتحسس أماكن عفتهن بداخل دورة المياه الخاصة بالمدرسة، حال تطهيره لها بعد قضاء حاجتهن على الرغم من عدم اختصاصه بذلك الأمر لكونه عامل مصعد، مسببا التهابات وإحمرار بتلك الأماكن، وهو الأمر الذي تحقق منه أولياء أمور الأطفال المجني عليهن.

شهادة الأطباء

كما تضمنت أوراق القضية شهادة الشهود من الأطباء والطبيبات الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على الأطفال، وكذلك الباحثات الاجتماعيات بالمجلس القومي للأمومة والطفولة واللاتي أفدن بأن الطالبات المجني عليهن تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل المتهم، وأن هذه الاعتداءات تسببت في اضطرابات سلوكية لدى الأطفال.

واحتوت أوراق القضية على التقارير التي تفيد بتوقيع الكشف الطبي، الذي أظهر وجود الالتهابات لدى الأطفال المجني عليهن، فضلا عن تعرف الأطفال على المتهم بارتكاب تلك الجرائم خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة خلال مرحلة التحقيق.