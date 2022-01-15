أول تحرك برلماني حول وفاة الإبراشي واستخدام سوفالدي في علاجه من كورونا

شهدت الساعات القليلة الماضية أول تحرك برلماني حول أزمة استخدام عقار سوفالدي في علاج كورونا، والتي أثيرت بعد وفاة الإعلامي وائل الإبراشي والجدل الذي أثير حول وفاته بعد تصريحات زوجته.

طلب إحاطة لوزير التعليم العالي

وتقدم النائب أحمد حته، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة واللجنة العليا لمتابعة فيروس كورونا، لتوضيح حقيقة استخدام عقار سوفالدي المستخدم في علاج الكبد من فيروس سي، كعلاج ضمن بروتوكول علاج كورونا.

وقال النائب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الأمر لم يعد مجرد جدل علمي مع اعتراف الطبيب المعالج أنه أعطاه للكثير من المرضى، موضحا أن هناك تشريعات أقرها البرلمان مثل التجارب السريرية والمسؤولية الطبية يجب مراعاتها وأن الأمر أصبح يمثل ضرورة لكشف الحقيقة بشفافية.

استدعاء القائم بأعمال وزير الصحة في البرلمان

وطالب النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، باستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، من أجل شرح ملابسات ما يثار حول خطورة استخدام عقار السوفالدي المستخدم في علاج مرض الكبد الوبائي، كعلاج لفيروس كورونا وصحة استخدامه.

وأكد «نظير» على أهمية الشفافية فيما يخص حياة المواطنين ومتابعة التحقيق فيما قاله طبيب مشهور حول استخدام معالج الإعلامي الراحل وائل الابراشي عقار سوفالدي مع مرضى آخرين لعلاجهم من فيروس كورونا، والذي بدأ يعاود التفشي وأنه لابد من حسم الأمر بشكل سريع حرصا على صحة وحياة المواطنين.

صحة البرلمان تستعد لمناقشة أزمة وفاة الإبراشي

وأكدت مصادر برلمانية أن لجنة الصحة ستناقش الأزمة مع بدء اجتماعاتها الأسبوع المقبل مع إمكانية وجود ممثلين من اللجنة وخاصة أن رئيس لجنة الصحة الدكتور أشرف حاتم وهو وزير صحة سابق وعضو باللجنة العلمية لمكافحة كورونا حاليا، كما أن قانون الجوائح والأوبئة الذي دخل حيز التنفيذ يعطي صلاحيات أكبر للجنة العلمية.