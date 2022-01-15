مصرع عجوز في حريق نشب بشقتها بالعبور بسبب سيجارة.. «عندها زهايمر»

شهد الحي الثاني بمدينة العبور، واقعة مأساوية، إذ لقيت ربة منزل عمرها 80 عاما مصرعها حرقا، إثر اشتعال النيران في شقتها بسبب سيجارة مشتعلة، وتم السيطرة على النيران بمعرفة الأهالي، ونُقلت الجثة للمستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق دفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

العثور على جثة سيدة

وتلقى مأمور قسم شرطة العبور بلاغا من الأهالي بالعثور على سيدة جثة هامدة، إثر اشتعال النيران بشقتها في منطقة الحي الثاني بمدينة العبور دائرة القسم.

وأُخطر اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية، وتبين أن الجثة لسيدة عمرها 80 عاما، ومقيمة بمفردها في شقة، وأنها مصابة بألزهايمر ومدخنة للسجائر بشراهة.

وبسؤال ابنها، قال إنها تعاني من ألزهايمر، ومدخنة شرهة للسجائر، وأن حريق نشب في ملابسها بسبب ترك سيجارة مشتعلة، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي حدث خلالها حريق في الشقة بسبب السجائر، ولا توجد شبهة جنائية.‏

إعدام نجار مسلح بالقليوبية

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد الرفاعي محمد، وعضوية كل من المستشار عماد فتحي حلمي ويصا والدكتور مصطفى خلف محمد أمين، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالتصديق على حكم الإعدام بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية بإعدام نجار مسلح بتهمة قتل عامل طعنا بالسكين بدائرة مركز الخانكة.

وكان المستشار فخري خيري المحامي العام لنيابات شمال بنها، أحال المتهم أحمد ياسين أحمد، 20 سنة، لمحكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليه أحمد السيد محمد قنديل، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، فوضع مخططا للخلاص منه وأنفذه بأن أعد لذلك الغرض سلاحا أبيض، وانتظره بالمكان الذي أيقن سلفاً مروره منه، وما إن أبصره حتى استوقفه توصيله لمقصده واستدرجه إلى إحدى المناطق النائية، وما إن ظفر به حتى عاجله بعدة طعنات بمختلف أنحاء جسده، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.