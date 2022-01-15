القليوبية تدشن نموذجا مصغرا لماكينة شفط مخلفات.. صديقة للبيئة 

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لنموذج مصغر لماكينة شفط المخلفات، وذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، وعادل صبرة مدير عام الشؤون المالية بالمحافظة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

المحافظ يستمع لمواصفات الماكينة

واستمع محافظ القليوبية إلى شرح تفصيلي لمواصفات الماكينة، إذ تعد الماكينة ذات مواصفات أوروبية وبها وحدة شفط مدفوعة بشكل مستقل، وتقوم بتحويل المركبات الصغيرة، سيارات أو تروسيكلات، إلى مكانس شفط القمامة، ورفع المخلفات الخفيفة والأتربة، خاصة في الشوارع والمناطق الضيقة، وتعتبر نقلة نوعية كبيره في عملية النظافة بالشوارع والميادين والمحاور.

جهود لرفع مستوى النظافة

وأكد المحافظ، أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة، وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع

وأكد أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

في سياق آخر، أجرى محافظ القليوبية متابعة حملة لإزالة تراكمات القمامة، إذ تم إزالة 5 آلاف طن باستخدام 14 سيارة ولودرين من معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، والوحدة المحلية لمدينة الخانكة، وبذلك يصبح إجمالي ما تم رفعه حتى اليوم 45 ألف طن قمامة ورتش مبان.

وقدم محافظ القليوبية الشكر للمسؤولين على الجهود المبذولة في رفع التراكمات الموجودة بالمنطقة، مؤكدا أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية مستمرة في إزالة جميع التراكمات الموجودة بالمنطقة، وفق خطة تم وضعها لرفع جميع المخلفات الموجودة، ولن يتم السماح لأي سيارة تلقي مخلفات مرة أخرى وسيتم اتخاذ أقصى العقبات فورا حيال أي سيارة يتم ضبطها.