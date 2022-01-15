اعرف خطوط المحمول المسجلة باسمك من خلال الرقم القومي.. خدمة مجانية

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خدمة جديدة من خلال تحديث تطبيق «MY NTRA» التابع لها، يتيح للمواطنين الاطلاع على أرقام خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم في شركات المحمول الأربعة، من خلال وزارة الاتصالات، موضحة أن التحديث الجديد تضمن مميزات مختلفة سواء في الخدمات أو في طريقة عرض خدمات التطبيق.

خطوات معرفة الأرقام المسجلة باسمك في شركات المحمول الأربعة

وأوضح «تنظيم الاتصالات» في بيان سابق له، أن تحديث تطبيق «MY NTRA» جاء نتيجة لرصد عدد من الشكاوى، وآراء المستخدمين للتطبيق، عقب إصداره في أواخر العام الماضي 2021، مشيرا إلى أن أبرز الخدمات التي يقدمها التطبيق خدمة «أرقامي»، والتي تمكن المواطن من الإطلاع على أرقام وعدد الخطوط المسجلة باسمه لدى كل شركات المحمول العاملة بالسوق المصري كافة، بالرقم القومي فقط، من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ تحميل تطبيق الجهاز القومي للاتصالات «MY NTRA» على الهاتف المحمول، والتسجيل من خلال استيفاء البيانات المطلوبة، وعلى رأسها الرقم القومي للمستخدم، وكلمة المرور السرية، وتفعيل الخدمة من خلال تأكيد الكود، المرسل عبر الهاتف الخاص بالمستخدم، ثم النقر على خدمات الأفراد، واختيار «خدماتي»، ثم «أرقامي»، ليعرض التطبيق على المستخدم، جميع أرقام المحمول المسجلة باسمه لدى الشركات الأربعة.

تطبيق «MY NTRA»

ووفقا للقومي للاتصالات، تضمن إصدار تطبيق «MY NTRA» خلال العام الجاري 2022 قوائم إحصائية ومعلوماتية جديدة من بينها «الوعي السيبراني» والتي تشمل معلومات توعوية عن أساسيات الأمن السيبراني، فضلا عن تقديم طرق حماية الأجهزة والتطبيقات المختلفة من الهجمات والفيروسات، بالإضافة إلى خدمة الاتصال المباشر بالكود المجاني الموحد للاستعلام أو إلغاء الخدمات الترفيهية، وذلك تماشيًا مع شكاوى المستخدمين التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من احتساب مبالغ إضافية على الباقات الشهرية، بجميع شركات المحمول العاملة بالسوق المصرية.