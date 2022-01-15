شوقي يرد على وضع موجهي المدارس امتحانات أولى وثانية ثانوي: من يرد التحايل خاسر

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تكليف موجهي المدارس بعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول، الأمر الذي يتيح لهم الفرصة في وضع أسئلة معقدة ويختلف مستوى الامتحان من مدرسة لأخرى، قائلاً: «هذا امتحان ترم في سنة نقل وليس امتحانا قوميا مثله في ذلك مثل سنة خامسة أو سادسة أو أولى إعدادي».

«شوقي»: امتحانات «أولى وثانية» تُعقد منذ سنوات على مستوى المدرسة

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي منذ السنوات الماضية وهي تُعقد على مستوى المدرسة، ولا يمكن الإساءة لكل الموجهين والمعلمين، مؤكداً أن من يريد التحايل على هذه الامتحانات فهو الخاسر الوحيد لأنه لم يستغل فرصة التدريب على الأسئلة الجديدة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وضع المواصفات الفنية لوضع أسئلة الامتحانات وتم إرسالها لجميع المديريات والإدارات التعليمية، مؤكداً أنه غير مسموح بمخالفتها.

«شحاتة»: وضع أسئلة الامتحانات يتم وفق ضوابط محددة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، أن قرارات وزارة التربية والتعليم حول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تدل على حرصها على توفير الهدوء والاستقرار للطلاب وأولياء الأمور، موضحاً في تصريحات لـ«الوطن»، أن وضع أسئلة الامتحانات يتم وفق ضوابط محددة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وترى داليا الحزاوي، أن قرار وضع أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من قبل موجهي المدارس أمر غير جيد لأن صعوبة وسهولة الامتحان يتحكم فيها موجهو المدارس: «كدا فيه مدارس هتجيب الامتحان سهل وأخرى صعب، الأمر مش موحد بضوابط»، لافتة إلى أن قرار عقد الامتحانات ورقياً يخلِّص أولياء الأمور من القلق والتوتر بشأن السيستم والتابلت.

وأضافت «الحزاوي» لـ«الوطن»، أنه يجب إتاحة الفرصة للطلاب لدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي بدلاً من أجهزة التابلت التي من السهل أن تساعد على الغش: «الكتاب الورقي أفضل بكتير من التابلت عشان فيه طلبة بتعرف تخترق نظام التابلت وتسهل عملية الغش»، مشيرة إلى ضرورة عرض كل التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2022 سواء عقدها إلكترونياً أو ورقياً.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أكد أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد ورقياً في المدارس ويتم وضعها من قبل موجهي المدارس.