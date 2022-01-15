إصابة سيدة في انفجار اسطوانة بوتاجاز.. وطالبة تناولت مادة سامة بالمنيا

أُصيبت سيدة، وتصدعت 3 منازل، اليوم السبت، إثر انفجار إسطوانة بوتاجاز داخل إحدى قرى مركز بني مزار، وجرى نقل المصابة إلى المستشفى للعلاج، كما أصيبت طالبة نتيجة تناول مادة سامة بطريق الخطأ بإحدي قري مركز مطاي في شمال محافظة المنيا.

حريق بمنزل بعزبة أبو حرب بمركز بني مزار

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق بمنزل «عاطف. ع. ا»، مقيم بعزبة أبو حرب بمركز بني مزار، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز منزلية صغيرة الحجم.

انتقل فريق الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق، وتبيّن أن الحادث أسفر عن إصابة «عزيزة. ص» 50 سنة، ربة منزل، ومقيمة بالعزبة، وتصدع 3 منازل متلاصقة، وانتقلت لجنة المباني الآيلة للسقوط، وجرى إخلاء المنزل بالكامل وإصدار قرار إزالة، وتخفيف الأحمال بالمنازل الثلاثة المجاورة، وفصل الكهرباء والمياه.

تسمم طالبة ونقلها للمستشفى

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من عمليات النجدة، بتعرض الطالبة «ف. ح. م»، 18 سنة، مقيمة بمركز مطاي، للتسمم نتيجة تناولها مادة سامة بطريق الخطأ، وتم نقلها إلى مستشفى مطاي، ولسوء حالتها تم تحويلها لقسم السموم بمستشفى المنيا، لاستكمال العلاج، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نفوق 1600 دجاجة في حريق بقرية برطباط

وشهد مركز مغاغة قبل أيام إندلاع حريق داخل مزرعة، أسفر عن نقوق 1600 دجاجة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، ورجحت التحريات الأولية لوحدة المباحث الجنائية، أن الحريق الذي تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده بمعاونة الأهالي قبل امتداده للمنازل المجاورة، اندلع بسبب حدوث ماس كهربائي.