محامي طالب حلوان المتهم بـ"التحرش" بزميلته: سأطعن أمام الإدارية العليا

قال عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إنه سيطعن لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، دائرة التعليم، والمتضمن تأييد فصل موكله من جامعة حلوان علي خلفية اتهامة بضبطه في وضع مخلٍ داخل الحرم الجامعي.

المحامي: لم نخسر القضية وهناك درجة أخرى للتقاضي

وأوضح عبدالسلام، في تصريحات لـ«لوطن»، أنّه لم يستنفد كل طرق الطعن، وأن هناك درجة أخرى من درجات التقاضي، وهي المحكمة الإدارية العليا، وأنه بصدد انتظار خروج الحكم من النسخ لمعرفة أسباب الرفض حتى يستطيع الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

كانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، رفضت في وقت سابق، الدعوى المقامة من أحد الطلاب، والتي طالب فيها بإلغاء قرار فصله من كلية التجارة جامعة حلوان على خلفية اتهامة بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان.

بداية القصة

وقالت الدعوى، إنه نسب إلى طالب وإحدى زميلاته بالفرقة نفسها أنهما بتاريخ 11/12/2019 ارتكابهما مخالفة تأديبية طلابية على سند من القول إنهما في التاريخ نفسه أثناء وجودهما بالحرم الجامعي، خرجا على مقتضى الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها لضبطهما في وضعٍ مخلٍ بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي.

الإحالة لمجلس التأديب

وأحالت الجامعة الطالبين، إلى مجلس التأديب الابتدائي، وانعقد المجلس المذكور بجلساته على النحو الموضح بمحاضر جلساتها في غيبة الطالب ودون اتصال علمه بإحالته إلى مجلس التأديب ودون إخطاره.

وأصدر مجلس التأديب الابتدائي شهر يونيو 2019، قرارًا غيابيا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية دون أن يتم إخطار الطالب بقرار مجلس التأديب.

وانعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتقدم لها الطالب، واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/2021.