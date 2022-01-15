يسعى الكثيرون من ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة بها واستخدامها في كل ما تقدمه من مزايا لذوي الهمم، لذا دائما ما يبحثون عن طرق الحصول عليها والإجراءات التي يجب عليهم فعلها والفحوصات التي سيخضعون لها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، فيما يلي أبرز الفحوصات التي يجب على ذوي الهمم الخضوع لها للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، أبرزها ما يلي:

فحوصات يخضع لها ذوو الهمم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

الإعاقة الحركية: يخضع ذوو الهمم للإشاعات أو التحاليل أو رسم عصب حديثة للحالة التي تريد الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

الإعاقة البصرية: يخضعون لمقياس النظر، والرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري في حالة توافره.

الإعاقة السمعية: يخضعون لاختبار مقياس سمع.

الإعاقة الذهنية: يجرون تحليل رسم مخ، بالإضافة إلى روشتة حديثة بالعلاج في حالات الصرع EEG Electro Encephalogram.

اضطراب طيف توحد: يحضرون تقارير طبية مختومة من وزارة الصحة تثبت طيف التوحد.

اضطراب التواصل: تقديم تقرير طبي عن اللغة والكلام ومقياس سمع ويكون مختوما من أحد مستشفيات وزارة الصحة.

اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة: على الشخص الراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لأهله أو ذويه ممن يعانون من قصور الانتباه إجراء اختبار إلينوى أو أحد الاختبارات المعتمدة للشخص المصاب ويكون صادرا من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، بالإضافة إلى تقرير طبي عن اللغة والكلام ومقياس سمع من أحد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية بالتشخيص والذي يكون شاملا نتائج الاختبارات النفسية.

ما هي بطاقة الخدمات المتكاملة وفوائدها؟

بطاقة الخدمات المتكاملة عبارة عن كارت ذكي يتم استخدامه للتحويلات النقدية، كما يقدم خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية، ويقدم العديد من المزايا مثل الإسكان الاجتماعي وتخفيضات المواصلات وغيره.