رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يبحث الكثير من ذوى الهمم، عن رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى، حيث أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بطاقة الخدمات المتكاملة عبارة عن كارت ذكي يتم استخدامه للتحويلات النقدية، كما يقدم عدد من الخدمات لذوي الهمم منها الرعاية الصحية والتأهيلية، ومزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين وغيرها.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات بالرابط

وأشارت وزارة التضامن أنه يمكن من خلال رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، معرفة قبول الطلب أم لا، وذلك من خلال تتبع التفاصيل التالية:

- الدخول إلى الموقع المخصص من قبل وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة http://Rdis.moss.gov.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له على الموقع، ثم الضغط على أيقونة استعلام.

- عند الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، يظهر للمستخدم موقف البطاقة الخاصة بحالة ذوي الإعاقة.

- يمكن للمستعلم معرفة ما إذا كان الطلب قيد الدراسة، أم جرت الموافقة على صدور البطاقة.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021، لها العديد من المزايا تتمثل فيما يلي:

- يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الجمع بين معاشين.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الإعفاء من الضرائب.

- الدمج في المدارس.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم، والإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- خصومات على الأندية الرياضية.

- التعامل مع حاملها أمام الجهات الحكومية على أنّه من ذوي الهمم.