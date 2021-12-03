بطاقة الخدمات المتكاملة أمر يهم الكثيرين من ذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة مما تقدمه هذه البطاقة من خدمات، لذا يبحثون خطوة بخطوة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، حيث أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة خطوات للحصول على كارنيه الخدمات المتكاملة 2021، لافتة إلى أنها تستغرق من 25 إلى 35 يوماً، حتى يتم الحصول عليها واستخراجها للمستحقين من بعض الفئات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة خطوة بخطوة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وفق الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

خطوه بخطوة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

يجب على الشخص الراغب في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على موعد ومكان الكشف الطبي أو عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

يكتب الشخص البيانات الخاصة به من الاسم والرقم القومي والعنوان ومكتب التأهيل الذي يريد الذهاب إليه لإجراء الكشف الطبي.

وبعد التسجيل تجري لجنة طبية متخصصة الكشف الطبي على المواطن المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- إذا تمت الموافقة يتم تحديد نوع الإعاقة واعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني لتتسلمه وزارة التضامن.

كما تحدد وزارة التضامن الاجتماعي موعد ومكان إجراء الكشف الوظيفي.

- يتم إجراء الكشف الوظيفي من قبل مكاتب التأهيل الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.

- في حال القبول يتم إرسال البيانات لاستصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة.

- ترسل وزارة التضامن بطاقة الخدمات للمواطنين المقبولين على عنوان منازلهم المسجلة.

المستندات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

3 صور شخصية لصحاب الإعاقة مقاس 4 في 6 بشرط أن تكون خلفيتها بيضاء.

- صورة بطاقة الرقم القومي وأصلها.

- شهادة ميلاد مميكنة.

- الحصول على تقرير الطبي بالتبادل الشبكي والإلكتروني بين وزارة الصحة والتضامن.

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة

- الإعاقات المتعددة.

- الإعاقات السمعية.

- الإعاقات البصرية.

- الإعاقات السمع بصرية.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- أمراض الدم المزمنة.

- الهيموفيليا.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- اضطراب طيف التوحد.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- متلازمة داون.

- فقد البصر التام.

- طيف التوحد.

-تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- فقد السمع التام.

- البتر متعدد الأطراف.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- الشلل الدماغي.

- ضعف الأبصار حيث تم استهداف درجة الأبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- ضعف السمع ستكون درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة مصابي شلل الأطفال في طرف واحد.