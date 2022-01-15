طبيبة تغذية توضح أطعمة تحمي من خطر الوفاة بأمراض القلب: «مضادات أكسدة»

تعد أمراض القلب من أخطر المشاكل الصحية التي قد تواجه الإنسان خاصة كبار السن، وفي كثير من الأحيان تنتج أمراض القلب والأوعية الدموية عن تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين أو زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم، ويصنف الأطباء أمراض القلب على أنها أكبر قاتل في العالم.

وتوضح الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري التغذية ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، لـ«الوطن»، أطعمة تقلل من فرص الإصابة بـ أمراض القلب والأوعية الدموية.

أطعمة تقلل فرص الإصابة بأمراض القلب

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري التغذية ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة مثل الطماطم والسبانخ والمكسرات -لكن بكميات قليلة- تساعد على التقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب.

وأضافت «عبدالوهاب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مضادات الأكسدة تعمل على عدم تركيز الترسبات الدهنية في الشرايين والأوعية الدموية، مما يقلل من خطر حدوث انسداد الشرايين وتكون الجلطات.

أطعمة يمنع تناولها بكثرة

وأشارت استشاري التغذية، إلى أنه من الأفضل عدم الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكريات والأطعمة المقلية بأنواعها، لأنها تساعد على زيادة نسب تركيز الترسبات الدهنية في الأوردة والشرايين ما يؤدي إلى انسدادها وحدوث الجلطات.

كما أشارت إلى أن تناول وجبتين من السمك في الأسبوع، يساعد على تجنب الإصابة بأمراض القلب المختلفة، لما يقدمه السمك من فوائد صحية للجسم، حيث يحتوي السمك على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي ثبتت فوائدها لصحة القلب، كما أنها تقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب.