جمال شعبان يحذر من 9 سلوكيات تسبب أمراض القلب: «ما تتعشاش وتنام»

حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، العميد السابق لمعهد القلب، من عدد من العادات الغذائية والسلوكية التي تتسبب في الإصابة بأمراض القلب، ودعا إلى تجنبها للوقاية من الإصابة بأمراض القلب، ومن بينها الإسراف في تناول الطعام، ومداومة شرب المشروبات الغازية، والأطعمة المحلاة بالسكر، وتلك التي يدخل في إعدادها السمن الصناعي.

مسببات أمراض القلب

ونشر «شعبان»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مسببات مرض القلب كالتالي:

يمرض بالقلب من كان:

1- يتاول العشاء ثم ينام

2- يطهو طعامه بالسمن الصناعي

3- لا يأكل كثيرا من الخضروات ولا يأكل الفاكهة

4- يدمن الجلوس طويلًا، ولا يمشي ولا يجري

5- يلتهم السيجارة، أو يجالس المدخنين، والذي أدمن ارتياد الكافيهات التي تتلبد سماؤها بدخان الشيشة.

6- يشرب كثيرا من الصودا، كثيرا من العصائر المحلاة بالسكر، ولا يشرب قدرا كافيا من المياه.

7- لا يصل الأرحام، ويمتلأ قلبه بالحقد.

8- يغضب كثيرا.

9- ينفعل كثيرا ولا يتقن إدارة الضغوط، ولا يعرف فن الابتسام.

وفاة 17.9 مليون شخص بالقلب كل عام

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان سابق، أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم، مشيرة إلى أنها تتسبب في وفاة 17.9 مليون شخص كل عام.

وأشارت إلى أن الأمراض القلبية الوعائية، هي مجموعة اضطرابات تصيب القلب والأوعية الدموية، وتشمل مرض القلب التاجي، والأوعية الدماغية، وداء القلب الروماتيزمي واعتلالات أخرى.

وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من أربعة أخماس وفيات الأمراض القلبية الوعائية يرجع إلى النوبات القلبية والسكتات، ويحدث ثلث هذه الوفيات مبكرا عند أشخاص تقل أعمارهم عن 70 عاما.

وقالت المنظمة، إن أهم عوامل الخطر السلوكية لأمراض القلب والسكتة، تتمثل في اتباع نظام غذائي غير صحي، والخمول، وتعاطي التبغ، وتعاطي الكحول على نحو ضار، ومن الممكن أن تتجلى آثار عوامل الخطر السلوكية عند الأفراد في ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع السكر في الدم، وارتفاع نسبة الدهون في الدم، وزيادة الوزن والسمنة.