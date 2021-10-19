استشاري يوضح الوصايا العشر للوقاية من أمراض القلب

يعمل قلب الإنسان طوال عمره ومن قبل ميلاده إلى آخر حياته، ودون توقف خلال النوم، لذلك يعتبر القلب أحد أهم الأعضاء في جسم الإنسان، والذي يؤثر أي خلل به على قدرة الجسم في أداء وظائفه الحيوية، بل يعتبر المتخصصون أن صحة الجسم هي صحة القلب.

ويقال دائما إن الوقاية خير من العلاج، ويسعى الأشخاص إلى أفضل الطرق للحفاظ على سلامة القلب، ومن منطلق الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، يوضح الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، والعميد السابق لمعهد القلب، روشتة لحفظ صحة القلب من خلال 10 نقاط مبسطة كالتالي:

الوصايا العشر للوقاية من أمراض القلب

جاءت أغلب نصائح الدكتور جمال شعبان، التي نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» متعلقة بالطعام وتعديل السلوكيات الغذائية، وهي كالتالي:

1- أن تتناول وجبة الإفطار المتنوعة بأكلمها وبكميات مناسبة.

2- أن تقسم نصف وجبة الغداء ولا تتناولها كاملة.

3- أن تقلل من وجبة العشاء «وجبة خفيفة».

4- كُل نص رغيف في اليوم بس.

5- لا تستخدم السكر ولا السمن الصناعي.

6- قلل من الملح.

7- ممنوع التدخين والمخدرات والمكملات وقلل من المسكنات.

8- يمنع الجلوس مع مدخن.

9- المواظبة على المشي وصعود السلالم وعدم استخدام الأسانسير.

10- البعد عن الحقد والغضب.

أسباب الأزمات القلبية

وتحدث الدكتور جمال شعبان في مقطع فيديو سابق، بثه عبر صفحته الشخصية، عن أسباب الأزمات القلبية، قائلا: «أصبحت تصيب الصغار والكبار في مصر، بسبب العادات الغذائية الخطأ والمؤدية إلى الإصابة بالوزن الزائد والدهون وضغط الدم، والإسراف في تناول السكريات والدهون والمشروبات الغازية، وكذلك بسبب التدخين وإيقاع الحياة السريع».

أطعمة صديقة للقلب

وعن الأطعمة الصديقة للقلب، قالت الدكتورة مروة شعير، الباحث في معهد تكنولوجيا علوم الأغذية، في تصريحات لـ«الوطن» من أهم الأكلات الصديقة للقلب، الكوسة لأنها تحتوي على المغانيسيوم والبوتاسيوم، وتعمل على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن البوتاسيوم يساعد على زيادة تدفق الدم بالأوعية الدموية والشرايين، للوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.