مصرع زوجين اختنقا بغاز البوتاجاز ونجاة أبنائهما في المنيا

لقي شاب وزوجته مصرعهما اختناقا بغاز تسرب من أسطوانة بوتاجاز، داخل منزلهما بقرية صفط اللبن التابعة لمركز المنيا، فيما نجا أبنائهما الثلاثة وبينهم رضيع، بعد تدخل الأهالي.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع شاب وزوجته داخل منزلها بقرية صفط اللبن التابعة لمركز المنيا.

نجاة الأبناء الثلاثة

وتبين مصرع مايكل نادي عزيز، 36 عاما، وزوجته إيمان يوسف، 32 عاما، متأثرين بالاختناق نتيجة تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز، فيما نجا أطفالهما الثلاثة من الموت عقب تدخل أهالي القرية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

عزاء الزوجين بالكنيسة الإنجيلية في صفط اللبن

تم التحفظ على جثتي المتوفين بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وبعرضهما على مفتش الصحة أقر بعدم وجود شبهة جنائية، وصرحت النيابة بالدفن، وجري إقامة العزاء بقاعة الكنيسة الإنجيلية، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

وشهدت المنيا صباح اليوم حادثا مماثلا، حيث أُصيبت سيدة، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق بمنزل «عاطف. ع. ا»، مقيم بعزبة أبو حرب بمركز بني مزار، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.

وانتقل فريق الحماية المدنية، وجرى إخماد الحريق، وتبيٌن أنه أسفر عن إصابة «عزيزة. ص»، 50 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بالعزبة، وتصدع 3 منازل.

وعلى الفور انتقلت لجنة المباني الآيلة للسقوط، وجرى إخلاء المنزل بالكامل وإصدار قرار إزالة، وتخفيف الأحمال بالمنازل الثلاثة المجاورة، وفصل الكهرباء والمياه.