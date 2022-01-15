الحجر البيطري عن دخول عجول صومالية لمصر مصابة بالحمى القلاعية: غير صحيح

كشفت إدارة الحجر البيطري في السويس وجنوب سيناء، حقيقة دخول مواشي قادمة من الصومال مصابة بالحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، موضحة أن هذه الأنباء غير صحيحة وأنه بعد الكشف أثبتت خلوها من أي أمراض ظاهرية.

خلو المواشي من الأمراض

قال الدكتور أبو الحسن محمود أحمد مدير إدارة الحجر البيطري بالسويس وجنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إنه جرى توقيع الكشف الظاهري على المواشي القادمة من الصومال وسحب عينات دم للتأكد من سلبية العينات، موضحا أن العجول خالية من الأمراض الظاهرية مثل الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

التأكد من اتباع قواعد الحجر البيطري في دولة المنشأ

وأضاف «أبو الحسن»، أن الحجر البيطري يبدأ دوره عند وصول الرسالة إلى الميناء ويقوم بالاطلاع على الشهادات المرفقة للتأكد من اتباع قواعد الحجر البيطري في دولة المنشأ، موضحًا أن الحجر البيطري يستمر حتى ذبح آخر عجل لأن هذه العجول للذبح، قائلا: «موانئ الأدبية والطور يستقبلان عجول الذبح من الدول الأفريقية مثل الصومال، السودان».

وتابع أن فترة الحجر الطبي في مصر تكون من 15 يومًا حتى 60 يومًا، مشيرا إلى أن استيراد الحيوانات الحية يخضع إلى قوانين ولوائح أبرزها حجر الحيوانات في الدولة المصدرة 21 يومًا على الأقل وتحليل دم عشوائي لبعض الحيوانات للتأكد من خلوها من الأمراض.

الذبح داخل المجزر الآلي بالطور

الدكتورة رحاب الجوهري مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة جنوب سيناء قالت في تصريح خاص، إنه سبق الإشراف على ذبح 1500 عجل سوداني في مارس من العام الماضي، وأشارت إلى أن ذبح العجول يجرى داخل المجزر الآلي بمدينة الطور على مراحل طبقا للخطة المرفقة من صاحب العجول، ثم يجرى نقل اللحوم عبر سيارات مجهزة بثلاجات إلى منافذ البيع بكافة المحافظات المصرية.

وأوضحت، الطب البيطري يبدأ عمله فور وصول العجول إلى المجزر حيث يتم الذبح ويحصل على ختم مستورد قبل البيع في الأسواق.

تعرف على شروط استيراد الحيوانات الحية

قال أحمد أبو خضرة رئيس مجلس إدارة شركة تراست المتخصصة في تصدير واستيراد المواشي على مستوى الوطن العربي، إن فتح أسواق في افريقيا هدف من أهداف القيادة السياسية في مصر، وتوفير اللحوم الحمراء الطازجة للمواطنين في المحافظات بأسعار أقل السوق ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي قبل عامين.

وقال إن عمليات استيراد الحيوانات خاصة التي تذبح لها قواعد وشروط.

وتابع، أبرزها قيام الوحدات البيطرية المختصة في بلد التصدير بالكشف على الحيوانات ومراجعة السلالات والاطلاع على نتائج التحاليل والتأكد من حصول الحيوانات على التطعيمات اللازمة المدرجة في البروتوكول المبرم مع البلد المستورد.

أضاف أن دولة التصدير تقوم بالكشف وفحص المركب التي تنقل الحيوانات إلى مصر والتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية، موضحًا «يجرى إصدار الشهادات الصحية اللازمة والسماح للمركب بمغادرة ميناء الشحن على أن يرافق الحيوانات طبيب بيطري».

وقال إنه عند وصول الحيوانات إلى مصر يتم نقلها مباشرة من الميناء إلى محجر لمدد تتراوح من 14 يوما إلى 60 يوما تبعاً لنوعية الحيوانات، ثم الإفراج عن الحيوانات بعد انقضاء فترة المحجر، والسماح بالذبح تحت إشراف الطب البيطري.