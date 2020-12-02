30 مليون جنيه تكلفة المرحلة الثالثة لتطوير ميناء الصيد بمدينة الطور

عقد فوزي همام مساعد محافظ جنوب سيناء لشؤون المحليات، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة سبل تنفيذ المرحلة الثالثة لتطوير ميناء الصيد الجديد بمدينة الطور، بحضور الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والمهندس هاني مبروك مدير الدعم الفني، والمهندس صفوان سلامة مدير الثروة السمكية بجنوب سيناء، والمهندس محمد صالح رئيس قسم الاستزراع السمكي، وممثلي هيئة مواني البحر الأحمر وشركة بتروجيت.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مراحل التطوير التي جرى الانتهاء منها، وما تتضمنه المرحلة الثالثة للتطوير للبدء الفوري في تنفيذها.

وقال همام، إن المرحلة الثالثة من تطوير الميناء تتضمن رفع كفاءة وتجديد سقالة الكيلاني، والمنشآت الإدارية، وشبكات البنية التحتية، واستكمال البنية التحتية للمصانع، بتكلفة تقديرية تصل إلى 30 مليون جنيه، ليصبح إجمالي تكلفة الميناء 195 مليون جنيه.

وأوضح أن المرحلة الأولى لتطوير الميناء، تضمنت إنشاء رصيف بحري بطول 270 مترا مربعا، وإنشاء مبنى إداري، ومبني لخدمة الصيادين، وحمام عمومي، وإنشاء سور، وغرفة أمن، وغرفة محول كهرباء، وشبكة مياه وصرف صحي، وكهرباء وأعمدة انارة، بتكلفة 45 مليون جنيه.

وتابع: "كما تتضمن المرحلة الثانية رفع كفاءة مركز تجميع الأسماك بالميناء، ورفع كفاءة الورش، وإقامة مبنى القزق الميكانيكي، ومصنع ثلج بلاطات، وثلاجة حفظ بطاقة تخزينية تبلغ 30 طنا، وإقامة منطقة للتعليب بتكلفة 120 مليون جنيه.

وشدد مساعد محافظ جنوب سيناء لشؤون المحليات، على ضرورة سرعة الانتهاء من المرحلة الثالثة لتطوير الميناء، تنفيذًا لتعليمات اللواء خاد فودة محافظ جنوب سيناء.