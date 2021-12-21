رفع مياه الأمطار من شوارع 7 مدن في كفر الشيخ واستمرار حالة الطورائ

نظم رؤساء مدن بلطيم ودسوق وبيلا وسيدي غازي ومصيف بلطيم ودسوق ومطوبس، حملات لرفع مياه الأمطار من الشوارع والأحياء بالمدن والقرى، إضافة للتأكد من رفع مياه الأمطار من أفنية المدارس، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي أشاد بالجهود المبذولة من قبل رؤساء المدن ونوابهم والوحدات القروية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمشاركة المجتمعية.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة بكافة المناطق المستهدفة، فضلاً عن رفع كفاءة الخدمات وتحسين المرافق العامة المقدمة للمواطنين بشكل عام والتعامل مع كميات المياه بالمناطق الأكثر تجمعا لمياه الأمطار الغزيرة بقرية الساحل القبلي، وبقرية الشهابية، وبقرية الشيخ مبارك وببر بحري.

رفع مياه الأمطار من شوارع بيلا

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، رفع مياه الأمطار المتبقية من الشوارع بالمدينة وقرى مركز بيلا، تنفيذا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، مشدداً على نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى، بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بالمدينة والقرى بأماكن تجمعات مياه الأمطار وإزالتها على الفور، موجهاً باستمرار أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة وآثار مياه الأمطار، بواسطة معدات الوحدات المحلية.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توزيع جميع المعدات اللازمة لسحب جميع المياه من مناطق المدينة، والتأكد من تشغيل صفايات الأمطار والمطابق الرئيسية وتشغيل محطات الصرف الصحي، وجاري العمل للانتهاء من إزالة جميع المياه من شوارع المدينة.

الانتهاء من رفع آثار الأمطار بسيدي غازي

كما تابع علي سلامة، رئيس مدينة سيدي غازي، رفع تراكمات الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، وخاصة بالطرق المؤدية لمحيط المدارس، ومراجعة كافة أعمال الكهرباء وخلافة داخل المدارس، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، لعدم إعاقة حركة الطلاب والمواطنين والسيارات بتلك المناطق، كما أشرف على أعمال النظافة الدورية بنظافة المناطق المختلفة، حيث تم رفع تجمعات القمامة من مناطق المدينة المختلفة وتواصل أعمال منظومة النظافة، بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها.

وتفقد ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، عدد من المدارس للتأكد من خلو أفنيتها من مياه الأمطار ومواصلة رفع مياه الأمطار التي هطلت اليوم الثلاثاء، كما تابع العملية التعليمية بمدرسة مطوبس الإعدادية، ومدرسة مطوبس التجارية المشتركة، ومدرسة الإعدادية بنين.

دسوق تنشر المعدات وتنتهي من رفع المياه

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، منذ الصباح الباكر حملات رفع باقي مخلفات الأمطار بالشوارع الفرعية بأحياء مدينة دسوق جنوب وشمال، بالإضافة إلى حملة النظافة الشاملة ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضي الفضاء، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وفريق العمل المعاون تحت إشراف نواب رئيس مدينة دسوق، وفريق العمل المعاون، ورؤساء أقسام النظافة وفريق العمل المعاون لهم من الملاحظين والعمال والسائقين.