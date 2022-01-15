ميدو بعد سحب القرعة: واثق في أداء الزمالك خلال كأس العالم للأندية للسلة

شارك أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، في سحب قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، التي تستضيفها مصر لأول مرة خلال شهر فبراير المُقبل، بمشاركة الزمالك بصفته بطلا لإفريقيا.

وأقيمت فعاليات سحب القرعة تحت سفح الأهرامات -أحد المعالم التاريخية في مصر والعالم- بحضور مجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، وباتريك كومنينوس ممثل الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام الحريري نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، بجانب «ميدو» الذي قام بسحب قرعة البطولة.

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