أول ليلة «رأس سنة» في مدينة الجلالة.. حفل نانسي عجرم «كامل العدد»

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، أمس الجمعة حلف ليلة رأس سنة بمدينة الجلالة المصرية في العين السخنة بجوار شاطئ فندق تيوليب، بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

ظهرت نانسي بصحبة مدير أعمالها المنتج «جيجي لامارا» وكان في استقبالهما اشرف الحديدي، وشيرين بدر، ومنظم الحفل ياسر الحريري.

تأخر حفل نانسي عجرم بسبب الأمطار

وخطفت نانسي الأنظار بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية، مرتدية فستان نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة لأغنية «ما تيجي هنا وأنا احبك».

وعلقت على تأخر حفلها لقرابة الساعة ونصف الساعة بسبب هطول الأمطار قائلة: «الشتاء خير.. وتمنت للجميع تحقيق أمانيهم في العام الجديد 2022.

وأشعلت نانسي الحفل بباقة من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها «مين ده اللي نسيك»، و«سلامات»، و«آه ونص»، و«أنت إيه» و«يا بنات»، بالإضافة إلى «أنت مصري» التي أشعلت المزيد من أجواء الإثارة وغيرها مما قدمتها بناء على رغبة الجمهور.

نانسي عجرم تقدم المطرب والملحن محمد رحيم

كما صعد المطرب والملحن محمد رحيم على خشبة المسرح بجوار نانسي التي قدمته للجمهور، مشيرة إلى أنهما سبق أن تعاونا معا في أغنية «الدنيا حلوة».

وكانت نانسي روجت للحفل قبل أيام، حيث نشرت بوستر للحفل وعلقت عليه عبر حسابها بـ«انستجرام»، قائلة: «سوا نستقبل 2022 من مصر أم الدنيا».

وقدمت فقرات الحفل الإعلامية اللبنانية سنا نصري، والحفل من إنتاج أشرف الحديدي وشيرين بدر، وتميز الحفل بأجواء التنظيم الرائع للـ dj العالمي ياسر الحريري، من مسرح لتامر فوزي وإضاءة وليد الحريري، وتصوير صلاح جوده، وأجهزة صوت عماد نبيل.