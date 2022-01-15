قانون المسؤولية الطبية يحكم ظهور الأطباء بالإعلام: إللي هيغلط هيتحاسب

يعد ظهور الأطباء والصيادلة في الإعلام أمر لا بد منه، لكنه يحتاج إلى قانون يضبط ظهورهم في الإعلام، وهو السؤال الذي يدور في ذهن بعض المواطنين، حول ضابط ظهور الأطباء والصيادلة في الإعلام، وهو ما توضحه «الوطن» في هذه السطور.

ظهور الأطباء في الإعلام

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يجري مناقشته في لجنة الصحة بمجلس النواب له العديد من الأدوار، كما أنه ينظم ظهور الأطباء والصيادلة في الإعلام، حيث ينص مشروع القانون على إنشاء لجان متخصصة تقوم بالرقابة على الأطباء، وكل شخص محاسب على كل كلمة يقولها.

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون المسؤولية الطبية سيجعل الأطباء يراجعون كل كلمة وتصرف خارج منهم، لأنه سيحاسب على كل كلمة وكل تصرف صادر عنه، كما أن الطبيب سيعلم أن هناك لجانًا متخصصة للرقابة عليه، وهو الأمر الذي يجعله يفكر جيدا في كل كلمة وفعل صادر عنه.

عرض الإعلانات الطبية في الإعلام

وأوضحت «عبد الحليم»، أن هناك قانونًا موجودًا بالفعل منذ 2017 ينظم عرض الإعلانات الطبية في الإعلام، ولكن الوزارة لم تنته من اللائحة التنفيذية الخاصة به حتى يتم تطبيقه، مشيرة إلى أن الترويج للمنتجات الطبية أصبح أمر لا بد من إحكام السيطرة عليه بسبب زيادته في الآونة الأخيرة مما يعرض حياة الأشخاص للخطر، وتنفيذ القانون الجديد سيكون أمرا حاسما للحد من هذه الظاهرة.

قانون المسؤولية الطبية

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة قامت بإغلاق 50 مركزًا طبيًا خلال الأسبوعين الماضيين غير مطابقين للمواصفات، وقامت لجنة الصحة بمجلس النواب بعمل الحوار المجتمعي لمشروع قانون المسؤولية الطبية، وتنتظر اللجنة بدأ مناقشة المشروع الجديد.