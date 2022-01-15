رئيس مجلس النواب يتوجه غدا إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية

يتوجه صباح غد الأحد، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، علي رأس وفد برلماني، إلى دولة الإمارات، في زيارة رسمية بناء على دعوة من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين

تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ورغبة في تعزيزها بما يتناسب ورؤية قيادتي البلدين بالدفع بها قدماً نحو آفاق أرحب.

جبالي يلتقي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

ومن المقرر أن يلتقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له، خلال الزيارة، برئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وعدد من المسؤولين الإماراتيين، لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة على الصعيد البرلماني.