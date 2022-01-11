تحذير عاجل من صحة النواب بشأن متحور «دلتاكرون» الجديد: يقضى على الرئة

حذّر الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات من خطورة الإصابة بمتحوري أوميكرون ودلتا بلس في آن واحد، وقال إنه إذا حدثت هذه الإصابة سنكون أمام الموقف الأخطر، لا سيما بعد ظهور حالات مصابة بالمتحورين معا في قبرص واليونان.

الموجة الخامسة لفيروس كورونا

وأكد الدكتور أشرف حاتم، لـ«الوطن»، أن زيادة الإصابات بفيروس كورونا، والتي تشهدها مصر في الأيام السابقة، تنذر بأن مصر دخلت الموجة الخامسة من هذا الفيروس وهو ما يعني الانتباه، مشيرا إلى أن الخطورة ليست في ظهور الموجة الخامسة وإنما في سرعة انتشار الفيروس بين المواطنين، وهو ما حذرنا منه مرارا وتكرارا، لا سيما أنه على الرغم من ضعف متحوري أوميكرون، ودلتا بلس، إلا أنهما الأكثر انتشارا وانتقالا بين البشر.

متحوري أوميكرون ودلتا

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ما نخشاه الآن هو الامتزاج بين متحوري أوميكرون ودلتا بلس، والذي ظهر في بعض الدول من بينها قبرص واليونان، كذلك الامتزاج في الإصابة بين فيروس كورونا وأدوار الإنفلونزا والمنتشرة في فصل الشتاء، مؤكدا أن خطورة التسلل الجيني للمتحورين تكمن في إصابة الجهاز التنفسي والرئة معا، خاصة أن الإصابة بمتحور أوميكرون تظهر في أعراض الرشح والتهاب الزور وانسداد الجيوب الأنفية، بينما يضرب متحور دلتا بلس الرئة والجزء السفلي من الجهاز التنفسي، ما يؤدي إلى إصابة الرئة مباشرة.

استمرار التطعيم بلقاحات كورونا

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة تسريع وتيرة التطعيم بلقاحات كورونا، والحصول على الجرعة التعزيزية، واستمرار الإجراءات الاحترازية الخاصة بارتداء الكمامات الطبية والتباعد الجسدي، وتنظيف وتطهير اليدين وهي نفس الإجراءات التي طالبنا جميع المواطنين باتخاذها حتى بعد حصولهم على جرعتي لقاح كورونا.

وقال: «حتى الآن لم نرصد المتحور الممتزج لأوميكرون ودلتا بلس، لكن علينا بالانتباه، طالما أن فيروس كورونا لم يقضَ عليه».

اكتشاف متحور «دلتاكرون»

كانت وزارة الصحة في قبرص، أعلنت الأيام الماضية اكتشاف متحورممتزج جديد لفيروس كورونا، عباره عن تسلسل جيني لسلالتي «دلتا» و«أوميكرون»، وقد أطلق عليه الباحثون «دلتاكرون».