«النواب» يناقش «حقوق المسنين» قريبا.. إعفاء جزئي من تذاكر المواصلات

تبدأ لجنة التضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئؤن الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب ).

مزايا قانون حقوق المسنين الجديد

تأتي هذة الإحالة بناء على ما ورد من مجلس الشيوخ بموافقته على مشروع قانون حقوق المسنين، ويتضمن المشروع الجديد العديد من المزايا الداعمة لكبار السن سواء في برامج الحماية الاجتماعية، ومن بينها توفير رفيق المسن، أو إجراءات تيسير الحصول على المعاش.

امتيازات المسن

وبحسب ما جاء في مشروع قانون حقوق المسنين، يحق للمسن من عمر الـ 65 عامًا صرف معاشا ضمانيا، لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا، وليس لهم دخلا، ولا يتقاضون معاشا تأمينيا، كما يعفون من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها.

صندوق رعاية المسن

حرص مشروع قانون حقوق المسنين على إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى «صندوق رعاية المسنين»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

خدمة توصيل معاش المسن

كما ألزم مشروع قانون حقوق المسنين للجهات المختصة توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف% من قيمة المعاش، بما لا يجاوز 100 جنيه يتحمله المسن، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم.

عقوبة تزوير بطاقة المسن

واشتمل مشروع قانون حقوق المسنين على عدد من العقوبات حال تزوير بطاقة المُسن و تصل للسجن المشدد وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتطبق ذات العقوبة على كل موظف عام غيّر بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.