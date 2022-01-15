خبير كورونا يفجر مفاجأة بشأن وفاة الإبراشي: سوفالدي يسبب التليف الرئوي

أكد الدكتور مينا ثابت قليني، استشاري أول الأدوية العلاجية بنقابة أطباء مصر وخبير علاج كورونا الدولي، أن ما صرح به الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي بشأن أن إعطاءه دواء علاج الفيروسات الكبدية «سوفالدي»، أمر يستوجب المساءلة، موضحًا: «هذا الدواء معروف عنه أنه لا يخلو من المخاطر التنفسية».

خبير كورونا: هذا العلاج يسبب تليف الرئة

وأضاف «قليني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى توثيق تسبب هذا الدواء في وفاة مريض كبد بسبب مضاعفات داء الرئة الخلالي الذي يؤدي إلى تليف الرئة من بين قرابة 33,000 مريض أخذوه لعلاج فيروس سي.

«قليني»: هذا الدواء يحتاج موافقة كتابية من المريض

ولفت خبير أدوية كورونا إلى أن إعطاءه لمرضى كوفيد - 19 داخل التجارب الإكلينيكية لا يتم إلا للحالات المتدهورة «متوسطة إلى شديدة» وبعد موافقة كتابية من المريض أو أسرته بعد إعلامه أو إعلامهم بالمخاطر المحتملة.

قليني: بحث طبيب الإبراشي أشار إلى نسبة وفيات تصل إلى 15%

وأشار قليني إلى أن بحث طبيب الإبراشي وفريقه المنشور دوليا أشار إلى نسبة وفيات لهذا الدواء تتراوح من 5 إلى 15% رغم قلة الأعداد التي جرى تجربته عليهم «120 مريضا فقط»، متسائلاً: «هل كانت حالة وائل الابراشى متأخرة حين عاينه الطبيب وهل تم إعلامه بالمخاطر المحتملة وهل أخذ منه موافقة كتابيه قبل تجربة السوفالدي عليه؟».

خطأ طبي سبب وفاة وائل الابراشي

جدير بالذكر أن سحر الإبراشي، زوجة وائل الإبراشي، قد فجرت مفاجأة في بث مباشر عبر موقع «الوطن»، عن تعرض الإعلامي الراحل لخطأ طبي في أول طريق العلاج من كوفيد 19، تسبب فيه طبيب العزل المنزلي الذي تابع حالته في البداية قبل أن يتولاها الدكتور حسام حسني.

وقد رحل الإبراشي عن هذا العالم بعد صراع دام حوالي 375 يوما، حيث أنهت المضاعفات الناتجة عن الإصابة بكوفيد 19 حياة الإعلامي وائل الإبراشي، منذ عدة أيام، عن عمر ناهز 58 عاما، بعدما تليفت الرئتان وتوقف 60% منها عن العمل وتعرضه لخطأ طبي في بداية رحلة العلاج الطويلة.