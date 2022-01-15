مفاجأة.. الشركة الممولة لبحث طبيب وائل الإبراشي الأكثر مبيعا لعقار سوفالدي

أظهرت الدراسة التي أجراها الدكتور شريف عباس، وآخرين من بينهم الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، حول مدى فعالية عقار سوفالدي المخصص لفيرس الالتهاب الكبدي «سي»، في علاج مرضى كورونا، أن الجهة الممولة للتجارب السريرية والبحث العلمي هي شركة دواء شهيرة، تمتلك وفقا لموقعها الإلكتروني، منذ عام 2016، مصنعا لإنتاج عقار سوفوسبوفير أو سوفالدي، الذي دار البحث حول نجاعته الطبية، وكانت فرضيته الأساسية استخدام سوفالدي، لعلاج مرضى كورونا.

«شعبة الأدوية»: 10 شركات تبيع سوفالدي في مصر

وقال مصدر بشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية لـ «الوطن»، إن هناك 10 شركات تبيع عقار سوفالدي في مصر، والشركة الممولة للبحث هي الأكثر مبيعا له.

وحاولت «الوطن» التواصل مع الدكتور شريف عباس، الطبيب المعالج للإعلامي وائل الإبراشي في مراحل إصابته الأولى بكورونا، والذي تتهمه أرملة الإبراشي بعلاج زوجها الراحل من كورونا بعقار سوفالدي، إلا أن «عباس» رفض التعليق على الأمر، معللا ذلك بأنه يتبع نصائح المحامي الخاص به برفض الإدلاء بتصريحات صحفية لـ«الوطن».

وحاولت «الوطن» التواصل مع رئيس الشركة الممولة لبحث استخدام سوفالدي لعلاج كورونا، تليفونيا وعبر الرسائل القصيرة، إلا أنه لم يرد، حتى نشر هذا التقرير.

أرملة الإبراشي تتهم طبيبا بالتسبب في وفاة زوجها

واتهمت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الدكتور شريف عباس، من خلال محاميها القانوني سمير صبري، بالتسبب في وفاة زوجها لعلاجه خطأ في بداية إصابته بالفيروس.

ورد «عباس» على الاتهامات الموجهة له، في تصريحات تليفزيونية، بأنه أعطى «الإبراشي» عقار سوفالدي لعلاجه من كورونا، إلا أن أرملة الإعلامي الراحل أكدت أنه لم يحصل منه على إذن مكتوب بذلك قبل وفاته.

بحث لاستخدام سوفالدي في علاج كورونا

وكان «عباس» أجرى بحثا بمعاونة آخرين، وبعد موافقة وزارة الصحة، على 120 من المرضى المصابين بكورونا، لقياس مدى فعالية عقار سوفالدي في علاجهم من عدمه.

وقال الدكتور هشام عبد الدايم، عميد معهد الكبد في المنوفية، الذي يعد أحد المواقع الطبية التي أجري فيها البحث على مرضى كورونا، إن وائل الإبراشي، لم يكن من بين المرضى الذين أُجريت عليهم تجارب سوفالدي.

ويشترط قانون إجراء التجارب السريرية، لذي أقره مجلس النواب، في أغسطس 2020، موافقة المريض على إجراء تجارب سريرية، دون الحصول على مبالغ مالية، على أن تتم التجارب في مستشفيات حكومية، وليس المنازل أو العيادات الخاصة أو المستشفيات الخاصة.

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللجنة رفضت إدراج عقار سوفالدي، ضمن برتوكول وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا، كما أكدت منظمة الصحة العالمية في تصريحات لـ«الوطن»، بأنها لم ترجح استخدام سوفالدي في علاج الفيروس المستجد.