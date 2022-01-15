سامح شكري يستقبل وزير خارجية الجزائر رمطان العمامرة غدا بالقاهرة

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غدا الأحد، نظيره الجزائري رمطان العمامرة، في القاهرة، لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أعلنت مصادر في وزارة الخارجية المصرية.

وتتقاسم مصر المواقف مع الجزائر في كثير من القضايا العربية والدولية، مثل تطورات الوضع في ليبيا ومحاربة الإرهاب في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن قضايا التعاون الثنائي المباشر بين البلدين.

اللقاء الثاني لوزير الخارجية بعد التعافي من كورونا

ويأتي لقاء وزير الخارجية سامح شكري، غدا، كثاني لقاء له بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، إذ كان الوزير التقى اليوم، بصفته الرئيس المعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، مع الوزير ألوك شارما رئيس الدورة الحالية، بمشاركة وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، والمنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر.

وزير الخارجية الجزائري يلتقي أمين عام الجامعة العربية

ومن المقرر أن يلتقي رمطان العمامرة وزير الخارجية الجزائري، عقب هذا اللقاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بحسب ما صرح مسؤولو الإعلام في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.