بث مباشر.. كيف تشاهد مباراة مصر وغينيا بيساو على يوتيوب

بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أن قنوات بي إن سبورتس تمتلك حقوق البث المباشر لمباريات الأمم الأفريقية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبما إن كثيرين من عشاق الساحرة المستديرة الذين ينتظرون مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو مساء اليوم، يبحثون عن كيفية مشاهدة المبارة بدون قنوات تليفزيونية.

خطوات مشاهدة مبارة مصر وغينيا بيساو على «يوتيوب»

وكان «الكاف» قد أعلن قد انطلاق بطولة أمم أفريقيا، أنه سيتم بث جميع مباريات الأمم الأفريقية بالكاميرون عبر قناته على يوتيوب بشكل مباشر ومجاني، مع إمكانية الاستماع لتعليق المباراة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

ويمكن لعشاق الساحرة المستديرة متابعة مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم أولاين عبر القناة الرسمية للكاف على «يوتيوب» في تمام الساعة 9 مساءً اليوم، من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تتم في الكاميرون على ملعب على ملعب أرمدي أدجيا.

بث مباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو

ويمكن متابعة البث المباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو عبر بوابة «الوطن» مع العلم أن القناة مغلقة حاليًا وسيتم بدء الإرسال الساعة 9 مساءً، عند إطلاق الحكم صافرة البداية.

القنوات الناقلة لبطولة الأمم الأفريقية

وبحسب موقع الكاف على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم منح 13 قناة وهو رقم قياسي، حق بث مباريات بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون، حيث تنقل قنوات beIN Sport، عبر شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك على قنواتها في منطقة آسيا والمحيط الهادى وأمريكا الشمالية، والولايات المتحدة، والشرق الأدنى مثل كمبوديا ولاوس، وتنقل قناة Canal + وSuperSport وStarTimes البطولة في جنوب القارة الأفريقية.

وتبث شبكة ESPN بطولة كأس الأمم الأفريقية المباريات في أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك الأرجنتين وأوروجواي وفنزويلا وجزر فيرجن البريطانية ونيكاراجوا وجيانا وبوليفيا.

وتنقل قناة BBC و BSkyB البطولة للجمهور فتبث مباريات البطولة للجمهور في إنجلترا، أما شبكة Bandeirantes ستعرض المباريات في البرازيل.

بينما سيتم تغطية فرنسا من قبل beIN Sports في أوروبا، وإيطاليا بواسطة Discovery وألمانيا بواسطة SportDigital.

وقناة NENT الرياضية في شمال أوروبا البطولة، أما في أوروبا الشرقية يمكن متابعتها عبر شبكة SportKlub.