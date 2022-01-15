البيئة: مصر أول دولة تبدأ التحضبر لقمة المناخ قبل انطلاقها بـ9 أشهر

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، إن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وجه رسالة مفادها أن جميع أجهزة الدولة مستمرة في طريقها للتنمية والتطور، واعتمدت رسالة المنتدى على أن الإنسان كان السبب في ظهور الجائحة، وهو أيضا السبب في البناء والتعمير، كما تحدثت عن تنظيم مصر لقمة المناخ في أكتوبر المقبل، مشددة على أن مصر الدولة الوحيدة التي بدأت التحضير للمؤتمر الخاص بتغير المناخ قبل عقده في شرم الشيخ بـ9 أشه.

فؤاد: جميع قطاعات الدولة مهتمة بقضية المناخ وهو أمر فني تقني

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول عددا من القضايا المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، أشادت بها المنظمات الدولية، «ردود الفعل كانت قوية مش مجرد محتوى ولا إننا سمعنا صوت الشباب، ولكن اهتمام الدولة بكل أجهزتها وتحدثها في موضوع فني تقني بحت أثبت للعالم أن مصر تتعامل مع قضية المناخ على أعلى مستوى».

وأوضحت أن قرارها الأخير بخصوص تنظيم مؤتمر تنسيقي جاء للاستماع لصوت الشباب حول التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، وهو قرار استباقي من الدرجة الأولى، إذ جرت العادة على مستوى العالم أن تنظم الدول المستضيفة لهذا المؤتمر مؤتمرا تنسيقيا، وكانت مصر الدولة الوحيدة التي بدأت التحضير للمؤتمر الخاص بتغير المناخ قبل عقده في شرم الشيخ بـ9 أشهر.

وزيرة البيئة: نحضرورش عمل تحضيرا لقمة المناخ

وأكدت أن الوزارة رصدت التوصيات الخاصة بقارة إفريقيا كالتكيف والتصحر وندرة المياه، وهي إحدى التوصيات التي خرجت بها المنتدى، «إحنا بنرصد التوصيات اللي خرجت من ورشة العمل المصغرة، والتعليقات اللي خرجت بعد عرض رئيس مجلس الوزراء والمداخلات اللي اتعملت علشان نبدأ نضع خطة واضحة لكيفية إدراج الشباب المصري وشباب العالم وكذلك تشكيل مجموعات وورش عمل تحضيرا لقمة المناخ التي سيجري عقدها في مدينة السلام بشرم الشيخ».