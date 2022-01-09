أجندة فعاليات منتدى شباب العالم 2022 في شرم الشيخ.. ينطلق غدا

تنطلق غدًا فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، ويستمر حتى 13 يناير الجاري، داخل مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ جرى الإعلان عن أجندة النسخة الرابعة من الإدارة، عبر الموقع الرسمي للمنتدى، التي تضم العديد من القضايا، التي تعكس ملامح الواقع بعد جائحة «كوفيد- 19»، وأثرت على حياة الملايين في العالم.

أجندة منتدى شباب العالم 2022

وتنوعت أجندة جلسات وفعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022 على النحو التالي:

وأشار الموقع الرسمي لمنتدى شباب العالم، إلى أنّه يجرِ التكفل بترتيبات الإقامة خلال فترة المؤتمر، فبمجرد تأكيد مشاركتك، ستتلقى تفاصيل الفندق الخاصة بك على حسابك، وفي حال جرى مد الزيارة، فإن منتدى شباب العالم يمول الإقامة فقط خلال مدة الحدث، علمًا بأنّه يوجد خدمة التوصيل من المطار إلى الفندق، مُقدمة للمشاركين في المنتدى.

فعاليات منتدى شباب العالم 2022

وخلال فترة الفعاليات، يوفر المنتدى حافلات تتحرك ذهابًا وإيابًا، باستمرار من الفنادق إلى قاعة المؤتمرات (مركز) والعكس بالعكس، إذ تمنحك بطاقة هويتك الخاصة إمكانية الوصول إلى جميع جلسات وأنشطة المنتدى المُسجلة، على أن يكون الزي المسموح به «سمارت كاجوال»، لكن يمكنك إحضار ملابس مريحة، بالإضافة للملابس الرياضية.

وأوضحت إدارة المنتدى، أنّ بطاقة هويتك هي بطاقة الدخول الخاصة بك لجميع الفعاليات، لذا عليك الاحتفاظ بها معك في كل الأوقات، وإذا لم يكن لديك بطاقة هوية، فلن يجرِ ضمان الوصول إلى قاعة المؤتمرات أو الفعاليات، لذلك تقع على عاتقك مسؤولية الحصول عليها معك في جميع الأوقات، وإذا فقدت بطاقة هويتك، يجب إبلاغ الممثل الموجود في فندقك.

وإذا كنت ترغب في إلغاء الحضور لأي سبب من الأسباب، يجب عليك إرسال إشعار إلى البريد الإلكتروني: Inquiry@wyfegypt.com.