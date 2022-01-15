عضو تنسيقية الأحزاب: مصر أصبحت تؤثر في شباب العالم من خلال المنتدى

قالت الدكتورة نيفين إسكندر عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن القيادة السياسية الحالية لديها رؤية مختلفة تقود مصر بها وتختلف عن باقي الرؤى السابقة، وأبرز دليل على ذلك هو منتدى شباب العالم الذي يحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل قيادات الدولة على مدار 4 أيام متتالية: «كلهم كانوا موجودين معانا في الساحات والقاعات بداخل المنتدى وبيتناقشوا معانا».

إسكندر: الشباب سيصنعون مستقبل بلادهم

وأضافت «إسكندر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أن الحالة الخاصة بالقيادة السياسية الحالية تعتمد على الاستماع للشباب من أجل صناعة مستقبل حقيقي أفضل للجميع، لافتة إلى أن كل أحاديث المنتدى وورش العمل كانت تعتمد على كون الشباب هم شركاء التنمية والقيادة والوزراء مستقبلا، وهم من سيصنعون المستقبل.

وأوضحت أن القيادة السياسية تسعى حاليا إلى بناء المستقبل ليس في مصر وحدها ولكن على مستوى كل دول العالم، «الدليل على ذلك هو استضافة شباب من كل دول العالم علشان يستفيدوا من التجربة المصرية، ده يؤكد أن مصر بتؤثر في شباب العالم اللي هيكونوا مستقبل لبلادهم أيضا، وكنت شايفة في وشوشهم فرحة بعودة المنتدى ووجودهم في مصر، كانوا مبسوطين بالرجوع للمنصة وشاركوا بحماس».

وتابعت: «فيه أماكن كتير في شرم الشيخ منحت الشباب الأجانب هدايا تذكارية علشان يدوها لجيرانهم وأهاليهم، واحنا قولنالهم قد إيه وجودهم هنا كان فخر لينا وراحتهم وانبساطهم وأدائهم الكويس هو الحاجة اللي احنا موجودين هنا علشانها».