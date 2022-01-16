حظك اليوم برج الأسد الأحد 16-1-2022 مهنيا وعاطفيا

كونه من مجموعة الأبراج النارية، يجعل مولود برج الأسد يتميز بطباع حادة، يحرص دائما على أن يكون مسيطرا على المحيطين به، الأمر الذي يساعده على الوصول للمناصب القيادية بشكل سريع وفي سن صغيرة، كما أنه لديه عزة نفس تجعل الأشخاص الذين يتعاملون معه يعتقدونه شخصية مغرورة، كما أنه ملفت للأنظار، وله شخصية جذابة.

وحب برج الأسد للسيطرة على الظروف المحيطة به يجعله لا يرغب في المفاجآت، ما يدفعه إلى مطالعة حظك اليوم برج الأسد بشكل يومي، ونوضح من خلال السطور التالية، حظك اليوم برج الأسد، وفق توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

عليك يا صاحب برج الأسد ألا تخبر أحدا بخططك المهنية المستقبلية، وذلك لأن القمر يتنافر مع فينوس في منزل الصحة، كما أنه يجب عليك أن تنظم جهودك وتحافظ على اتزانك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

عليك ألا تنخدع في كلمات الجنس الآخر لك، فيجب ألا تصدق جميع تلك الوعود التي تقال لك.

ماهي الألوان المفضلة لمولود برج الأسد؟

طبيعته النارية تجعله يميل إلى الألوان الصريحة، التي تميل إلى لون النار، مثل اللون الأصفر والبرتقالي، ويشير انجذابه لتلك الألوان إلى أنه شخص شديد العاطفة، وقدرته على القيادة وحبه للسيطرة.