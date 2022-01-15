حظك اليوم برج الحوت السبت 15-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. كن حذرا

حسب صفاتهم الفلكية، يسعى مواليد برج الحوت لإقامة علاقة رومانسية وطويلة الأمد، فهم يعيشون معظم حياتهم في عالم حالم، ورومانسي، ويتوقعون من الطرف الآخر مشاركتهم هذا العالم، كما أن أنثى برج الحوت حالمة وتسعى بكل الطرق لإرضاء حبيبها، وقد تضحي من أجله لدرجة إهمال نفسها.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

ووفق ما ذكرت عبير فؤاد خبيرة الأبراج لـ«الوطن»، على مواليد برج الحوت توخي الحذر اليوم والسيطرة على انفعالاتهم وقراراتهم أيضا، وذلك لوجود المريخ في وضع معاكس.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

لا يعتبر هذا اليوم جيدا بالنسبة لمواليد برج الحوت فاليوم يمر متوترا لذا عليك التعال بحذر مع من تحب وتجنب العصبية.

ماذا يريد مواليد برج الحوت من الحب

يعوّل مواليد برج الحوت على الحب ويعتبرونه رقم واحد في حياتهم ويتوقعون من علاقتهم العاطفية الكثير، ومن الأشياء التي يريدها مواليد برج الحوت من العلاقة العاطفية الحرية وتفهم المشاعر والتشجيع والدعم.