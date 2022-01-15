حظك اليوم برج الجدي السبت 15-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعتبر برج الجدي من الأبراج الترابية، التي تتميز بالواقعية، والشخصية الصلبة، حب العمل، التركيز على الأهداف، وينتمي مواليد الفترة من 22 ديسمبر حتى 20 يناير لبرج الجدي، ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم السبت لأصحاب البرج، فعلى المستوى العاطفي عليه الانتباه جيدا من الخلافات.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تنصح عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، مواليد برج الجدي، بضرورة توخي الحذر، إذ يتنافر القمر مع المريخ في منزلي الصحة، و قد يتسبب اليوم في انخفاض طاقته.. ومن حقه أن يتكاسل اليوم ولا يتحامل على نفسه.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي فتنصح عالمة الفلك، أن يكون هادئا أمام الاختلاف أو الاستفزاز وتجنب التحديات.

صفات برج الجدي

من أهم الصفات التي يتصف بها أصحاب برج الجدي، التمسك برأيه، حيث يتمتع بشخصية قوية، تقديره للمسؤولية وصعوباتها، مرتبط بالعائلة بشكل كبير الإخلاص في الحب، كما أنه يتمتع بضبط النفس والسيطرة عليها، من أكثر الأصدقاء وفاء.

مشاهير برج الجدي

ومن أشهر مواليد هذا البرج، إيرينا شايك، عارضة أزياء روسية، غادة عادل، عمرو مصطفى، الراحل سمير غانم، و الفنانة أنغام.