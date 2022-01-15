حظك اليوم السبت 15-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يقدم علماء الأبراج والفلك، توقعاتهم بشأن الأبراج الفلكية لمواليد كل شهر، نظرا لتصدرها محركات البحث بشكل شبه يومي، إذ يحرص قطاع كبير من المهتمين بالأبراج على مطالعة كل ما هو جديد، لمعرفة الحالة المهنية والعاطفية، في عامهم الجديد، لذا تقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم، والأبراج، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل

من المتوقع لمواليد برج الحمل أن يكون القمر في منزل العلاقات يمدك بالحيوية والنشاط وتجتهد لتتفهم الطرف الآخر، على الصعيدين العاطفي والعائلي، أما على الصعيد المهني والاجتماعي، فاليوم يحمل لك انفراجة.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية.

توقعات الأبراج لمواليد برج الثور

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال وعليك أن تصبر اليوم إذا وجدت أن الأمور تتباطأ، وذلك على الصعيدين المهني والمالي، أما على الصعيد العاطفي ما زال الفلك ينصحك بالتأني وعدم التسرع في الغضب والانفعال.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء

على الصعيدين المهني والاجتماعي، القمر في برجك يمدك اليوم بالجاذبية والعزيمة والإرادة القوية وعليك أن تستفيد من الظروف المتاحة، أما على الصعيد العاطفي، يحمل لك اليوم تقدما في علاقة عاطفية والوقت مناسب للقيام بخطوات جريئة.

توقعات الأبراج لمواليد برج السرطان

تنافر القمر مع المريخ في منزلي الصحة يطالبك أن تهتم بصحتك وعليك ألا تعلن خططك وسيساعدك ذلك على اكتشاف الكثير، لذا ينصح الفلك مولود برج السرطان بتوخي الحذر، وذلك على الصعيدين المهني والصحي، أما العاطفي والعائلي، إذا شعرت بشيء من الخيبة أو الملل.. عليك أن تتحكم في عصبيتك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد

التوقعات المهنية لـ برج الأسد تشير إلى أن الوضع الفلكي يحمل لك أخبار جيدة ويدفعك نحو القيام بمبادرة مهمة، أما على الصعيدين العاطفي والاجتماعي، القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للتعامل ببساطة وتذيب الفوارق بينك وبين الآخرين وينفعك اليوم مزاجك الجيد ويجعلك تقيم علاقات راسخة.

توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء

مولود برج العذراء، الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتماسك اليوم وأن تهدأ وتراجع جيدا كل كلمة تسمعها، وذلك على الصعيدين المهني والاجتماعي، أما الصعيد العاطفي، المريخ في مربع برجك وعليك أن تكون صبورا وأقل انفعالا.

توقعات الأبراج لمواليد برج الميزان

القمر في منزل الحظ يحمل لك الإيجابيات والأفراح ويعدك بالنجاح، على الصعيدين المهني والاجتماعي، أم عاطفيا وعائلياً، رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل الجاذبية وتجد في متناول يدك كل الأدوات التي تجعلك سعيدا.

توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب

وتشير توقعات حظك اليوم إلى أن برج العقرب على الصعيد المهني والمالي، تنافر القمر مع المريخ بمنزلي المال يدفعك لبحث أمور مهنية ومالية وعليك أن تخطط بهدوء لمستقبلك وأن تتجه لتأمين أوضاعك المالية، أما عاطفيا فالقمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على الاقتراب بلطف ممن تحب.

توقعات الأبراج لمواليد برج القوس

القمر في مواجهة برجك مما يضع المصاعب في طريقك وعليك أن تجتهد لتتغلب عليها، حذرت الأبراج مواليد القوس على الصعيد المهني، أما عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تضع نفسك مكان الطرف الآخر لتتفهم موقفه.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجدي

برج الجدي عاطفيا واجتماعيا، ينصحك الفلك أن تكون هادئا أمام الاختلاف أو الاستفزاز وتجنب التحديات، أما صحيا ومهنيا، تنافر القمر مع المريخ في منزلي الصحة قد يتسبب اليوم في انخفاض طاقتك.. ومن حقك أن تتكاسل اليوم ولا تتحامل على نفسك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو

تشير توقعات الفلك لبرج الدلو عاطفيا، إلى أن القمر في منزل الحب يعدك بالمشاعر الحلوة والإيجابية.. فلا تتردد في إظهار مشاعرك فاليوم مناسب للحب، أما اجتماعيا ومهنيا: قد يحمل لك اليوم تفاهما وتعيش أجواءً موفقة وهانئة.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت

أما عن مواليد برج الحوت فمن المتوقع لهم على الصعيدين المهني والمالي أن يكون المريخ في وضع معاكس وعليك أن تسيطر على انفعالاتك وتوخ الحيطة والحذر في حركتك وقراراتك، أما على الصعيد العاطفي والعائلي، القمر في مربع برجك يجعلك منفعلا أو متوترا.. تعامل اليوم بحذر وتجنّب العصبية أمام المشاكل.