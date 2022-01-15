وزيرة البيئة: نسمح بالاستثمار داخل المحميات الطبيعية بشرط الحفاظ عليها

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن فكرة دمج المجتمع المحلي داخل المحميات الطبيعية تسيطر عليها منذ سنوات، ومنذ 3 سنوات عند التفكير في تطوير المحميات تضمن إدخال المجتمع المحلي داخل المحميات لينعم بآثار التنمية، وتم السماح لهم بإقامة مشروعات لهم داخل المحمية، حيث يتم السماح للمستثمرين بالاستثمار داخل المحمية بشرط الحفاظ عليها، موضحة أن هناك الآن عزيمة وإصرار من الشباب على المشاركة في مواجهة التغير البيولوجي والمناخي.

من يدير حملة المخلفات الإلكترونية شباب

وأضافت «فؤاد»، خلال حوارها في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُقدمة الإعلامي نشأت الديهي، والذي يُعرض على قناة «TeN»، أن من يدير حملة المخلفات الإلكترونية شباب، ومن يدير أول نظام للدراجات التشاركية في مصر الذي تم افتتاحه في الفيوم منذ عامين شباب، كما أن دمج الفكر البيئي والوعي البيئي في كل القطاعات التنموية هدف أساسي لوزارة البيئة، مشددة على ضرورة أن يكون الأخضر جزءا من حياتنا.

السيسي يؤمن بقضية البيئة وجعلها في قلب المشروعات التنموية

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بقضية البيئة وجعلها في قلب المشروعات التنموية وفتح ملفات تتعلق بالبيئة لم يتم فتحها منذ 30 عامًا، مثل ملفات المخلفات الخطرة، والزيوت المتواجدة في المحولات الكهربائية التي تتحول لمخلفات خطرة وغيره، مشيرة إلى أن ملف البيئة مع الرئيس السيسي ليس ترفيهيا، وإنما هناك دور في الحد من التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية ورفع وعي الشباب بأهمية البيئة، ومؤتمر دولي يجب أن يتم العمل به على أعلى مستوى، معقبة: «إحنا بنجري بس البلد تستاهل».