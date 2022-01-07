وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان خطط استضافة مؤتمر تغيرات المناخ

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، في نهاية هذا العام بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات والمهندسة إيناس سمير نائب المحافظ وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن تقديرها للتعاون المثمر والدائم بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء في ملف السياحة المستدامة وحماية البيئة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات بهذا القطاع مؤكدة أنّ المحافظة شريك فاعل في تنظيم مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية cop27 الذي ستنظمه مصر نهاية العام بمدينة شرم الشيخ.

فؤاد: المؤتمر فرصة حقيقة لمصر على كافة المستويات البيئية والسياحية

وأكدت «فؤاد»، أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والمحافظة والجهات المعنية لإخراج المؤتمر بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة وقيمة مصر وتظهر للعالم ما يتم بذله من جهد لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، مشددة على أنّ المؤتمر فرصة حقيقة لمصر على المستوى البيئي والسياحي.

كما استعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع المحاور اللوجستية والفنية الأساسية لتنظيم المؤتمر والتي تم وضعها وفق الخطة التنظيمية بهدف السعي نحو رسم صورة مميزة لمصر أمام العالم من الناحية البيئية والسياحية والتي سيتم العمل فيها على خمسة محاور يتمثل المحور الأول في تقييم كافة الفنادق بالمدينة للحصول على العلامة الخضراء كذلك إعداد دليل إرشادي لتقديرات العلامة الخضراء من بين نجمة إلى ثلاث نجوم، وتدريب العاملين بالفنادق والسياحة لدمجهم في حماية البيئة واعداد مسابقات بين الفنادق التي ستحصل على العلامة الخضراء لإحداث تنافس بينهم والترويج للتوجه للسياحة الخضراء خلال المؤتمر لتكون المنشاة السياحية بمقوماتها المادية الفنية والبشرية داعمة للسياحة الخضراء، كذلك إصدار قرار لمراكز الغوص التي تتبع العلامة الخضراء وحصل عليها 13 مركزًا وسيتم استكمال باق المراكز قبل المؤتمر علاوة على الاتفاق مع وزارة الاتصالات على تغطية الفنادق بشبكات قوية.

محافظ جنوب سيناء: تسخير كافة الإمكانيات لإخراج المؤتمر بصورة مشرفة

وأضافت أنّ هناك محور يتمثل في إعداد مسار للدراجات بشرم الشيخ وبالتعاون مع «ابليكيشين»، خاص بذلك تم إعداده من قبل مجموعة من الشباب مع بحث كيفية استدامته بالمدينة، كما سيتم العمل على محور لتشجير المدينة لظهورها بالمظهر اللائق، وتوزيع 10000شنطة في شرم الشيخ كبديل للأكياس البلاستيكة ليتم بعد دراسة تقديرات الاستخدام ومنحهم فرصة لتوفيق الأوضاع ليتم بعدها منع الأكياس البلاستيكية نهائيا بشرم الشيخ.

وأكد اللواء خالد فودة، استعداد المحافظة لتسخير كافة الإمكانيات للمساهمة في إخراج المؤتمر في أفضل صوره، مؤكداً ضرورة تشكيل لجان تنسيقية لتنفيذ المحاور الخاصة بالتجهيزات لاستضافة المؤتمر مشيرا إلى البدء في العمل لزراعة 2000 نخلة بالمدينة.

كما ناقش الوزيران دعم الوزارة لإنشاء حديقة الاستدامة بشرم الشيخ ودعمها بأنشطة للأطفال كحديقة نموذجية صديقة للبيئة، وفي نهاية الاجتماع اتفقا الوزيران على بدء خطة عمل لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة وتنظيم زيارة الأسبوع القادم بمدينة شرم الشيخ للتعرف على الاستعدادات التي تتم على أرض الواقع.