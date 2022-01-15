إمبراطورية «وائل» و«حمدي».. تفاصيل غسيل تاجري مخدرات لـ19 مليون جنيه

منذ 4 سنوات قرر صديقان في المنيا هما «وائل. م»، 44 عاما، و«حمدى. و»، 45 عاما، التوقف عن نشاطهما في تصنيع وتجارة المخدرات على نطاق واسع بمحافظات الصعيد، وقررا الاكتفاء بالثروة التي تمكنا من الحصول عليها وتحويل نشاطهما إلى تجارة الأراضي والعقارات.

مليون جنيه في أنشطة خيرية

كانت ثروة المتهمين من بيع المخدرات وتصنيعها تصل إلى 20 مليون جنيه، قاما بتوزيع مليون جنيه منها على «أعمال خيرية» في المنطقة، بينما تبقى 19 مليون جنيه، استغلها المتهمان في أنشطة تجارية سريعة من أجل غسيل الأموال.

تجارة الأراضي

خلال عملهما بتجارة الأراضي والعقارات تم حبس المتهم الأول «وائل» في قضايا غرامات وبناء بدون ترخيص، لكن صديقه ظل يدير النشاط وفقا لتحريات الأجهزة الأمنية، وهو ما استدعى إجراء التحريات حوله، حيث إنه كوَّن ثروته لا تتناسب مع مصادر دخله فتم تكثيف التحريات حوله التي كشفت عن نشاطه الإجرامي قبل 4 سنوات في تجارة المخدرات.

ضبط أنشطة المتهمين

وعقب ذلك تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين «لأحدهما معلومات جنائية، ومحبوس على ذمة إحدى القضايا»، مقيمين بمحافظة المنيا لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 19 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التي تولَّت التحقيق.