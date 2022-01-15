هل خروج المرأة للعمل سبب ضياع الأبناء؟.. علي جمعة يوضح «فيديو»

يتحدث البعض على منصات التواصل الاجتماعي أن خروج المرأة من بيتها وعملها هو سبب تدهور وضياع النشء الجديد، الأمر الذي ناقشه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو لجنة كبار علماء الأزهر، وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، في فيديو عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتعرض «الوطن» رد الدكتور علي جمعة على هذه الإشكالية.

علي جمعة: تربية الطفل قبل العمل

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن الحديث عن أن سبب ضياع النشء هو خروج المرأة مشكلة كبيرة، ولكن لا نريد أن نقول يكون الحكم عاما، حيث هناك حالات تخرج فيها المرأة، وحالات أخرى لا تخرج فيها المرأة، والأمر متوقف على مدى احتياج المرأة التي عندها أطفال للعمل الذي تريد أن تعمل به، وإن كان سبب عملها هو تحقيق ذاتها فعليها أن تحقق ذاتها في أولادها، وذلك بأن تربيهم وتعلمهم صح.

وأضاف مفتي الديار المصرية الأسبق، في فيديو عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الولد الذي يتربى بعيدا عن أمه في سن المراهقة قبل 17 عاما يكون عرضة للانحراف، وإذا أرادت الأم ترك ولدها بعد سن 17 عاما وتعمل فهو أمر جائز، حيث إنه يكون قد تربى تربية صحيحة وقد يساعدها في العمل، ولكن الزوجة التي ليس لديها أولاد وتريد العمل يكون الأمر سهلا، وأمر ترك الأولاد للمربيات في الوقت الحالي صعب.

شرط المربيات للأطفال

وأشار علي جمعة، إلى أن المربيات قديما في أيام العرب كانوا على خلق وحشمة، وكانت تعامل الأولاد على أنها أمهم وتربيهم على ذلك، حيث كانت المربيات عندهن أصول، أما في الوقت المربيات قل عندهن الأخلاق والأصول، بل إنهن يحتجن إلى من يعلمهن الأصول، فالمربية لها شروط وأول هذه الشروط هو الأخلاق.