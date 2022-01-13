ما حكم من يفرح بـ«شتائم» أبنائه؟.. الدكتور علي جمعة يرد (فيديو)

طرح أحد الأشخاص على الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، سؤالا جاء مضمونه: «ما حكم الأب الذي يفرح عند رؤية ابنه يشتم»، وهو ما رد عليه الأول في فيديو له.

حكم الأب الذي يفرح عند رؤية ابنه يشتم

أوضح الدكتور علي جمعة، أن الآباء الذين يفرحون عند رؤية أولادهم يشتمون ليس ذلك إثما فقط، بل «منقصة كبيرة».

وتابع «جمعة»: «كان أحد رؤساء الشركات الكبرى قد اختار رجلا كبيرا وكفأته عالية جدا لشركاته، وأثناء توقيع العقد عزمه في البيت، فوجد ابنه الصغير يشتم كثيرا، ويضحك الأب والأم عندما يفعل ذلك، فألغى العقد، وعندما استفسر الرجل عن سبب ذلك، أجابه أن ذلك بسبب تعليم طفلهم الشتائم، فرد الوالد بأن الولد ما زال طفلا».

الطفل يبدأ التلقي من سن 3 أشهر

وأشار مفتي الديار المصرية الأسبق، في فيديو له على صفحته بموقع «فيس بوك، إلى أن الشريك رد على والد الطفل بأن العلم يقول إن الطفل يتأثر من سن 3 أشهر، فعندما تكرر الشتائم أنت ووالدته فسوف يتأثر منكما.

وأكد الدكتور علي جمعة: «على الآباء ألا يشمون ولا يكذبون ولا يتشاجرون أمام أبنائهم؛ لأن الطفل من سن 3 أشهر يبدأ التلقي منهما، وتخزين كل ما يسمعه ويراه، وحتى لو الولد كبر وتعلم أن الكذب خطأ يظل يمارسه لمجرد أنه خزنه في الصغر، أو يتخلص منه بصعوبة».