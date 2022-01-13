تأهيل الشباب من أهداف مبادرة «مراكب النجاة» لمكافحة الهجرة غير الشرعية

كشفت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن جهودها ضمن ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأبرزها إطلاق المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، والتي نجحت في إخفاء مصطلح «مراكب الموت»، والذي كان منتشرا أثناء زيادة معدل الهجرة غير الشرعية للكثير من الشباب، وكانت تودي بحياتهم كثيرا.

2270 مستفيدا من برامج التنمية المجتمعية

وأوضحت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن برامج التنمية المجتمعية التي أطلقتها ضمن خطتها للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تستهدف تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، بإجمالي 90 دورة تدريبية (حرفية، ريادة الأعمال)، داخل 10 محافظات، هي الفيوم، والإسماعيلية، والغربية، والمنيا، وبني سويف، والدقهلية، والأقصر، والقاهرة، والجيزة، والقليوبية.

وأشارت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان لها، إلى أن إجمالي المستفيدين من برامج التنمية المجتمعية ضمن مبادرة «مراكب النجاة» بلغ 2270 مستفيدا، و203 من خريجي الجامعات، و1757 من خريجي التعليم الفني، و310 من الشباب الباحثين عن العمل.

دورات تدريبية نفذتها وزارة الهجرة

وتنوعت الدورات التدريبة التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، ما بين صيانة الثلاجات، ومنتجات الخزف، ومنتجات الألبان، والمجال الفندقي، والخياطة، والميكانيكا، وصيانة المحمول.

وأشارت وزارة الهجرة إلى أن أهداف المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، تتمثل في التعريف بسبل الهجرة الآمنة، والتي تضمن كل الحقوق القانونية للراغبين في السفر بالخارج، إضافة إلى العمل على علاج ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي تهدد حياة عدد كبير من الشباب والأطفال المصريين بالخارج، وتوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

ليس ذلك فحسب، إذ تعمل وزراة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على توفير البدائل الإيجابية من فرص العمل، وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تزيد فيها معدلات الهجرة غير الشرعية.