طبيب: 4% من الأطفال يصابون بتشوهات العمود الفقري.. والعلاج بالجراحة بسيط

قال الدكتور هاني عبدالجواد استشاري جراحة العمود الفقري، إن اعوجاج العمود الفقري من الأمراض المعروف أنها تصيب الكبار، كما يصاب الأطفال بتشوهات العمود الفقري، وهي إصابات شائعة وليست نادرة نسبتها 4% في المجتمعات، وهي نفس النسبة في مصر.

وأضاف «عبدالجواد»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»: «لو العمليات دي اتعملت في الوقت المناسب بتبقى بسيطة جدا كأننا رايحين نعمل حفلة، ونتمنى من الناس إنها متستتناش لحد ما توصل لمراحل خطيرة».

نسبة الإصابة بآلام الظهر أكثر من 80% في كل المجتمعات

وكشف عن أن نسبة الإصابة بآلام الظهر أكثر من 80% في كل المجتمعات، لكن معظم هذه الآلام طفيفة، وهناك أمراض شائعة لدى كبار السن مثل الانزلاق الغضروفي والتزحزح الفقاري.

نصائح لممارسي الأعمال المكتبية

وأضاف: «ننصح من يمارسون الأعمال المكتبية بالجلوس بشكل متزن وأن نحرص على وضعية جلسة مواجهة للكمبيوتر وألا نجلس في متسوى منخفض.. والناس متبقاش موطية طول الوقت، ومسكة الموبايل طول الوقت تؤثر على الرقبة والعمود الفقري، لأن الرأس حمل على الرقبة والجسم، وكلما انخفضت الرأس كلما كان تأثيرها أكبر على الرقبة وهو ما يمثل آلاما في الرقبة ومشكلات صحية».

وشدد على أهمية استخدام الحوض والظهر والركبة أثناء حمل الأشياء الثقيلة وألا يكون الحمل كله على الظهر أو الركبة أو الحوض فقط.