استشاري كبد: سوفالدي ليس له علاقة بتليفات الرئة.. ولا يسبب الوفاة

كشف الدكتور أشرف عمر، استشاري الأمراض الكبدية بكلية الطب قصر العيني التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، عن أنه لا علاقة لدواء السوفالدي بتليفات الرئة ولا يسببها، مضيفا أن تليفات الرئة تحدث نتيجة التهابات شديدة سواء بسبب فيروس كورونا أو غيرها، وأن عقار سوفالدي لم يكن سببا في حدوث أي تليفات بصورة مباشرة من قبل.

ملايين حصلوا على سوفالدي ولم يصابوا بتليفات رئة

وأضاف استشاري الأمراض الكبدية بكلية الطب قصر العيني، في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك عددا من الدراسات التي تشير إلى أنه تمت التوصية باستخدام دواء سوفالدي في التعامل مع فيروس كورونا، مضيفا أن الدراسة التي أجراها الدكتور شريف عباس، الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، حول استخدام سوفالدي لعلاج كورونا دراسة بحثية تمت كغيرها من الدراسات التي أجريت الفترة الماضية، ولا توجد أي مشكلات بشأنها أو أعراض جانبية خطيرة.

وواصل أن هناك الملايين من المواطنين من مصر وخارجها حصلوا على سوفالدي لعلاج فيروس سي ولم تظهر بينهم إصابات بتليف الرئة، لافتا إلى أن ملابسات موضوع الإعلامي وائل الإبراشي لا أحد يعلم تفاصيلها كاملة، وأن تناولها دون علم يؤدي إلى إحداث بلبلة وأن جهات التحقيق هي المنوطة بكشف الملابسات والحقائق.

سوفالدي تمت تجربته بعد موافقة اللجان العلمية والأخلاقية

وأشار استشاري الأمراض الكبدية إلى أن سوفالدي تمت تجربته في أكثر من مركز داخل مصر، وتمت تجربته بصورة رسمية وبموافقات من الجهات المختصة، مؤكدا أنه آمن لفيروس سي ولا يسبب الوفاة، فضلا عن أنه تمت تجربته لعلاج فيروس كورونا بعد موافقات جميع اللجان العلمية والأخلاقية لمأمونيته، منوها إلى أن فيروس كورونا لا توجد أي بروتوكولات علاجية ثابتة له حتى الآن، وبالتالي تمت إجازة تجربة أدوية عديدة لعلاجه في مختلف الدول وليس مصر فقط.