محمد صلاح رجل مباراة مصر وغينيا بيساو

حصد محمد صلاح لاعب منتخب مصر على جائزة رجل مباراة الفراعنة وغينيا بيساو والتي جمعتهما بالجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية.

محمد صلاح يسجل هدف مصر في غينيا بيساو

وسجل محمد صلاح هدف الفوز لمنتخب مصر في شباك غينيا بيساو في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس غينيا بيساو، ليقود الفراعنة لتحقيق أول 3 نقاط في دور المجموعات.

وتمكن المنتخب المصري من تحقيق فوزا هاما على نظيره غينيا بيساو، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في الكاميرون.

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