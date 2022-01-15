وزير التعليم عن الوضع الوبائي بالمدارس: امتحانات النقل «شغالة زي الفل»

طمأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، الطلاب وأولياء أمورهم على الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» ومتحور «أوميكرون»، إذ ذكر أن العملية التعليمية تسير بشكل سلس في المراحل الدراسية المختلفة، موضحًا أنه لا توجد ارتفاعات في أعداد الإصابات بالفيروس بين الطلاب سواء في المدارس الحكومية أو الدولية، وليس لديه أي معلومات عن أن هناك مدارس دولية أو إنترناشيونال طلبت من الطلاب عدم التوجه للمدرسة.

العملية التعليمية تسير بانتظام شديد

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن امتحانات سنوات النقل «شغالة زي الفل»، وأنه إذا كانت هناك مدارس قامت بطلب من الطلاب بعدم التوجه للمدرسة فقد تكون مدرسة أو اثنتين على الأكثر وليست ظاهرة كما يدعي البعض، فالعملية التعليمية تسير بانتظام شديد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نوع الأسئلة الخاصة للمرحلة الثانوية لم تتغير، وقرر أن تكون امتحان الصفي الأول والثاني الثانوي ورقية وليس إلكترونية، «الكليك على التابلت أو الورقة مش هتفرق، دي علامة ودي علامة».

أزحنا المخاوف والتغيير ليس في كون الامتحان في تابليت ولا ورقة

وعن سبب وضع امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بشكل ورقي، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم اتخاذ القرار تيسيرا على الطلاب، إذ يتخوف أولياء الأمور من انقطاع الكهرباء، أو سقوط السيستم، «أزحنا المخاوف والتغيير ليس في أن الامتحان في تابليت ولا ورقة، وإنما التغيير في طريقة الأسئلة، الموضوع بسيط، وهو امتحان سنة نقل والتركيز على شكل الأسئلة».